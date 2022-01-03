Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa?

Sao quốc tế 03/01/2022 14:52

Phải chăng vì Lý Thần không muốn bị liên lụy do sự cố trốn thuế của bạn gái mà cặp đôi chia tay trong tiếc nuối khiến cư dân mạng bất bình.

Sau sự cố trốn thuế với số tiền phạt cao ngất ngưởng 884 triệu Nhân dân tệ (tương đương 3100 tỷ đồng) vào năm 2018 của Phạm Băng Băng, mối tình đẹp giữa cô và Lý Thần cũng đã kết thúc tan vỡ 8 tháng sau đó mặc dù nhà trai đã cầu hôn nhà gái.

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa? - Ảnh 1

 Phạm Băng Băng chia tay Lý Thần sau ồn áo trốn thuế

Năm 2019, Phạm Băng Băng và Lý Thần chọn đúng ngày Song Joong Ki tuyên bố ly hôn với Song Hye Kyo (27/6) để nói lời chia tay. Cặp đôi đình đám của làng giải trí xứ Trung khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ với quyết định đường đột này. 

Từng hứa hẹn sẽ luôn ở bên, sát cánh cùng Phạm Băng Băng sau khi đã có kết luận về vụ việc thuế vụ, nhưng tại sao cả hai lại "đường ai nấy đi"  vỏn vẹn chưa đầy 1 năm sau đó. Theo một người bạn của mỹ nhân họ Phạm cho hay, bề ngoài cặp đôi chia tay trong hòa bình nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc để giữ thể diện cho cả hai người mà thôi.

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa? - Ảnh 2

 Lý Thần từ hứa sẽ luôn ở bên vợ sắp cưới trong lúc hoạn nạn

Sau khi chia tay, nữ thần họ Phạm có giải thích rằng, cô thực sự không muốn bị bạn trai gặp liên luỵ quá nhiều vì bê bối trốn thuế của mình, chính vì vậy đành phải buông tay. Nhưng thực chất khi thông tin trốn thuế của Phạm Băng Băng bị tung ra, Lý Thần đang ở Mỹ quay phim, anh viện cớ vì sự bất tiện về visa nên không thể về Trung Quốc để ở bên vợ sắp cưới vượt qua khó khăn.

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa? - Ảnh 3
Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa? - Ảnh 4

 Tuy nhiên cả hai chia tay trong hòa bình 8 tháng sau đó

Thêm vào đó, phía nhà trai cũng cho rằng vì sự cố của bạn gái mà anh cũng bị liên lụy và cần phải đóng hàng chục triệu tiền thuế, nên không còn tiền để giúp đỡ vợ sắp cưới. Trong khi đó, nữ diễn viên không chỉ nộp hết tiền mặt mà gần như toàn bộ bất động sản và trang sức của cô đều được thế chấp với giá rẻ để nộp phạt. Em trai của Phạm Băng Băng là Phạm Thừa Thừa cũng đưa hết toàn bộ số tiền mình kiếm được từ khi bước chân vào giới giải trí để cứu chị gái.

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa? - Ảnh 5
Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa? - Ảnh 6

 Em trai nữ diễn viên là Phạm Thừa Thừa dốc hết tài sản cứu chị gái

Người trong cuộc cho biết vì những thái độ và hành động của Lý Thần khiến Phạm Băng Băng vô cùng thất vọng, cuối cùng dẫn đến chia tay. Nhưng xét về tình về nghĩa trong quá khứ và để tránh mất mặt hai bên, Phạm Băng Băng vẫn tuyên bố cả hai chia tay trong hòa bình.

2 năm sau ngày chia tay đầy nuối tiếc, cả hai không còn nhắc về nhau trên truyền thông. Trang 163 ngày 24/7 đưa tin, netizen xứ Trung bất ngờ phát hiện ra Lý Thần có động thái phũ phàng với tình cũ. Trên MXH, nam diễn viên xoá hết tất cả các bài đăng liên quan đến Phạm Băng Băng, dường như muốn tỏ thái độ đoạn tuyệt với những mối quan hệ cũ.

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa? - Ảnh 7

 Nhiều fan hâm mộ bày tỏ tiếc nuối cho mối tình của mỹ nhân họ Phạm

Được biết, động thái xoá hết mọi bài viết về Phạm Băng Băng mới được Lý Thần "ra tay" cách đây 3 ngày. Trang 163 lý giải nguyên nhân rằng, đã có một bài netizen bình luận họ muốn nhìn thấy Lý Thần tái hợp với Phạm Băng Băng. Không ngờ rằng, chỉ sau 1 đêm, hàng loạt bình luận có nội dung trên đều bị xoá thẳng tay.

Nguyên nhân thực sự dẫn đến mối tình đẹp “đứt gánh giữa đường” đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng: “Lúc sung sướng thì cùng hưởng nhưng khi người yêu mình gặp khó khăn, cô ấy muốn buông tay thì anh ta buông tay thật à. Sao mà hèn hạ thế?”, “Phạm Băng Băng giống như một người đàn ông vì Lý Thần che gió che mưa...”, “Đến cuối cùng, Phạm cũng sáng mắt ra. Trong hoạn nạn mới thấy rõ chân tình, ít ra cũng may mà chia tay đấy!”.

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