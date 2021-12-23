Phạm Băng Băng bí mật sinh con, tiết lộ luôn cả địa điểm lâm bồn?

Sao quốc tế 23/12/2021 09:43

Thông tin Phạm Băng Băng đã bí mật sinh con khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Tin đồn Phạm Băng Băng đã bí mật sinh con đang được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Rất nhiều blogger đã chia sẻ tin tức này trong thời gian qua khiến netizen hoang mang cực độ. Trong các bài viết được đăng tải, các blogger cho biết nữ diễn viên sinh con tại Bệnh viện bà mẹ và trẻ em ở thành phố Nam Kinh.

Phạm Băng Băng bí mật sinh con, tiết lộ luôn cả địa điểm lâm bồn? - Ảnh 1

Tuy nhiên, tới tối ngày 22/12, studio của Phạm Băng Băng đã đăng tải thông cáo báo chí chính thức, phủ nhận toàn bộ các tin tức trên MXH: "Trên các nền tảng MXH như Xiaohongshu, Douban, Weibo,... rất nhiều người ngang nhiên phát tán thông tin sai sự thật rằng 'Phạm Băng Băng sinh con'. Studio chúng tôi cực lực lên án và kiên quyết chống lại hành vi tung tin đồn ác ý này".

Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Băng Băng vướng tin đồn mang bầu. Cách đây không lâu, các tay paparazzi của Trung Quốc đã chụp được hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện với chiếc bụng có phần “quá khổ”. Điều này khiến dư luận đặt ra nghi vấn Phạm Băng Băng mang thai. Studio của người đẹp họ Phạm luôn tỏ thái độ gay gắt và thẳng thắn trong việc phản hồi lại các thông tin sai sự thật.

Phạm Băng Băng bí mật sinh con, tiết lộ luôn cả địa điểm lâm bồn? - Ảnh 2

Kể từ khi chia tay với Lý Thần, chuyện tình cảm của Phạm Băng Băng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận. Tuy nhiên, người đẹp luôn giữ thái độ im lặng và trở nên kín kẽ hơn trong việc chia sẻ chuyện đời tư với truyền thông và người hâm mộ. 

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