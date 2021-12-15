Cận cảnh nhan sắc của Phạm Băng Băng: Người khen đẹp không tì vết, kẻ rùng mình sợ hãi vì vẻ đẹp sắc lạnh

Sao quốc tế 15/12/2021 15:31

Vốn được coi là tượng đài nhan sắc hạng A của Cbiz, nhưng dung nhan đẹp như tượng tạc của Phạm Gia đôi lúc cũng khiến nhiều người tranh cãi vì vẻ đẹp hoàn mỹ đến khó tin.

Dù sự nghiệp đã dăm bảy lần "lên voi xuống chó", bị phong sát và gần như mất sạch danh tiếng ở showbiz nhưng nhan sắc của Phạm Băng Băng của cô vô cùng xứng đáng được chép vào điển cố. Mới đây, minh tinh tiếp tục được nhắc tới trên một diễn đàn luận bàn nhan sắc ở Trung Quốc nhưng bên cạnh những lời khen, có không ít ý kiến đối nghịch về sự hoàn mỹ bất thường trên gương mặt cô.

Một số người dùng mạng gọi đây là "sự hoàn mỹ bất thường" bởi các đường nét ngũ quan của mỹ nhân đạt chuẩn mực như tranh vẽ, xa rời với quan niệm "ai ai cũng có nhược điểm nhan sắc". Không ít netizen còn để lại bình luận như: “Mặt đẹp hoàn hảo như tượng. Nhưng nói thật là trông cứ kiểu hoàn mỹ bất thường”, “Không có lấy một khuyết điểm nào”, “Đây là gương mặt khiến các cô gái muốn tới thẩm mỹ viện”…

Quá trình trưởng thành của mỹ nhân họ Phạm từ thập niên 80 cho thấy rõ những thay đổi về đường nét trên gương mặt khi trở thành thiếu nữ. Tuy nhiên, nhan sắc “thất thường” của Phạm Băng Băng cùng nhiều chi tiết “biến hóa” khác thường trên gương mặt như cằm, đường xương hàm…dấy lên nhiều nghi vấn mỹ nhân đã nhiều lần động tay vào “dao kéo”.

 

Tuy vậy, không thể phủ định vẻ đẹp được sánh ngang với ngọc quý của mỹ nhân “Võ Tắc Thiên”. Ở dung nhan của nữ diễn viên có sự hòa trộn vô cùng hài hòa của sự nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng vô cùng mặn mà, sắc sảo, quý phái. Chính sự kết hợp của nhiều yếu tố trên cùng một gương mặt nên khi soi cận cảnh khuôn mặt của Phạm Băng Băng, nhất là “cửa sổ tâm hồn” khiến không ít người phải rùng mình vì ánh nhìn sắc lạnh mà đôi mắt mỹ nhân đem lại. Thậm chí còn có cư dân mạng để lại bình luận: “Nhìn kỹ thấy hơi sợ. Đẹp nhưng cứ thấy lạnh gáy sao ấy”.

Cận cảnh nhan sắc của Phạm Băng Băng: Người khen đẹp không tì vết, kẻ rùng mình sợ hãi vì vẻ đẹp sắc lạnh - Ảnh 1
Ánh nhìn sắc lạnh của Phạm Băng Băng khiến nhiều người rùng mình

Sau 3 năm bị tẩy chay vì bê bối trốn thuế, mới đây Phạm Băng Băng bất ngờ tái xuất với hình ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi khi tham gia sự kiện của một số thương hiệu. Không thể phủ nhận cô có thần thái và sức hút đặc biệt trong làng giải trí Hoa ngữ.

Thần thái cùng khí chất ngút ngàn của Phạm Băng Băng 

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