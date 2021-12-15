Dù sự nghiệp đã dăm bảy lần "lên voi xuống chó", bị phong sát và gần như mất sạch danh tiếng ở showbiz nhưng nhan sắc của Phạm Băng Băng của cô vô cùng xứng đáng được chép vào điển cố. Mới đây, minh tinh tiếp tục được nhắc tới trên một diễn đàn luận bàn nhan sắc ở Trung Quốc nhưng bên cạnh những lời khen, có không ít ý kiến đối nghịch về sự hoàn mỹ bất thường trên gương mặt cô.

Một số người dùng mạng gọi đây là "sự hoàn mỹ bất thường" bởi các đường nét ngũ quan của mỹ nhân đạt chuẩn mực như tranh vẽ, xa rời với quan niệm "ai ai cũng có nhược điểm nhan sắc". Không ít netizen còn để lại bình luận như: “Mặt đẹp hoàn hảo như tượng. Nhưng nói thật là trông cứ kiểu hoàn mỹ bất thường”, “Không có lấy một khuyết điểm nào”, “Đây là gương mặt khiến các cô gái muốn tới thẩm mỹ viện”…