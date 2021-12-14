Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 14/12/2021 12:07

Dù chỉ dùng ô để che mưa nhưng cũng xuất hiện khoảnh khắc thần sầu, đẹp tới nao lòng của dàn minh tinh Cbiz.

Phạm Băng Băng

Xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes năm 2013, người hâm mộ vô cùng ấn tượng với tượng đài nhan sắc cùng thần thái ngút ngàn của mỹ nhân họ Phạm khi cô có giây phút xoay người dưới mưa. Làn da trắng mịn cùng visual đỉnh cao và trang phục tôn dáng, Phạm Băng Băng đẹp bất chấp những ống kính “hung thần” của cánh phóng viên.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba

"Mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba là người hiếm khi bỏ qua những tạo hình thú vị và mới mẻ. Trong đó, người đẹp cũng từng pose dáng với chiếc ô trong suốt tựa như thiên thần ngoài đời thực. Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba diện chiếc váy màu trắng tinh khôi và trong trẻo che ô càng khiến fan "lụi tim".

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 2Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 3Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 4

Dưới làn mưa lất phất rơi nhẹ, hình ảnh Nhiệt Ba cầm chiếc ô trong suốt đậm chất nghệ thuật như thước ảnh được cắt ra từ một bộ phim điện ảnh. Thần thái của nữ diễn viên chưa bao giờ làm fan thất vọng với tạo hình diễm lệ, khoe khéo gương mặt xuất sắc cùng góc nghiêng đẹp không tì vết.

Triệu Lệ Dĩnh

Từng gây sốt với bộ ảnh cùng thần thái sang trọng khi diện chiếc đầm sequin lấp lánh ánh vàng dưới mưa cùng chiếc ô đen. Bà mẹ một con nhận được nhiều lời khen ngợi với vóc dáng mảnh mai, vòng eo siêu nhỏ cùng khí chất dịu dàng, đằm thắm.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 5

Nàng Sam Sam cũng rất hay tạo dáng với ô, nữ diễn viên 8X duyên dáng nhưng không kém phần trẻ trung, đáng yêu trong bộ trang phục và chiếc ô đậm chất cổ trang.

Nữ diễn viên Sở Kiều truyện cũng gây ấn tượng với khoảnh khắc cầm ô trong suốt đi giữa trời mưa với tạo hình vừa năng động, vừa thanh lịch khiến dân tình mê mẩn.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 6

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y sở hữu nét đẹp cực phẩm và là gu của rất nhiều người.Cô sở hữu nét đẹp trong sáng, hồn nhiên khiến fan gục ngã mỗi khi ngắm nhìn, khoảng khắc dưới chiếc ô cùng góc nghiên thần thánh đã giúp cô nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 7Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 8

Không chỉ đẹp mỗi góc nghiêng, nàng “mỹ nhân 4000 năm” còn đẹp xuất sắc với chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc bích quyến rũ. Cầm chiếc ô trên tay, Cúc Tịnh Y khoe khí chất sang chảnh ngút ngàn, làn da trắng mịn đến mức phát sáng. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc ấn tượng nhất của nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi

Khán giả thường gọi Lưu Diệc Phi là thần tiên tỷ tỷ vì khí chất thoát tục, không vướng bụi trần của nữ diễn viên. Với tạo hình đọc sách dưới tán ô trắng trong suốt, một lần nữa trông Lưu Diệc Phi như hóa thân của nàng thiên thần bước xuống trần gian. Nét đẹp trong trẻo tựa như nàng thơ khiến người xem cũng phải cảm thán vì quá xuất sắc.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 9

Dương Tử

Dương Tử chưa được đánh giá cao toàn diện nhưng phong cách tạo dáng của cô lại khiến khán giả phải thốt lên rằng “Quá xá đẹp luôn”.Nét đẹp đằm thắm của cô dưới chiếc ô trong suốt trong có tựa như nàng công chúa truyện cổ tích đời thật. Bộ váy trắng cùng nét mặt suy tư mang tâm trạng u buồn, mong manh dưới ánh đèn đường lấp lánh và cơn mưa rả rich của Dương Tử khiến ai cũng muốn bảo vệ, che chở cho cô nàng.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 10

Trương Vũ Kỳ

Tại LHP Cannes 2013, nàng "Song Hye Kyo Trung Quốc" có khoảnh khắc ngộp thở khi khoe vòng 1 căng đầy như sắp trào ra ngoài. Bên cạnh cô là chàng vệ sĩ cầm ô đi theo suốt quãng đường dự thảm đỏ sự kiện. Hình ảnh này của Trương Vũ Kỳ khiến biết bao dân tình mê mẩn vì vẻ đẹp sexy, cuốn hút khó cưỡng.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng - Ảnh 11

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