Phạm Băng Băng đóng chính Đông Cung? Tưởng không thật mà thật không tưởng

Sao quốc tế 21/12/2021 10:52

Ít ai ngờ rằng Phạm Băng Băng mới chính là mỹ nhân đầu tiên được nhắm vào vai Tiểu Phong của Đông Cung.

Vào năm 2019, Đông Cung đã gây ra cơn sốt phim ảnh trên toàn châu Á với nội dung vô cùng chất lượng cùng diễn xuất vô cùng tròn vai của dàn diễn viên. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phi Ngã Tư Tồn, Đông Cung đã lấy hết nước mắt của người xem với một câu chuyện tình rất đỗi bi thương và "ngược" tơi tả.

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Đông Cung đã gây ra cơn sốt phim ảnh trên toàn châu Á vào năm 2019

Nữ chính Tiểu Phong bị mất trí nhớ, phải kết hôn với Lý Thừa Ngân - kẻ đã lừa gạt mình, làm cho nước mất nhà tan, rồi cuối cùng phải quyên sinh vì lợi ích chung của cả hai đất nước. Lý Thừa Ngân sau khi mất vợ cũng sống một cuộc sống vô hồn và luôn tự dằn vặt bản thân.

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Bành Tiểu Nhiễm thành sao chỉ sau một đêm nhờ vai Tiểu Phong trong Đông Cung

Sau khi lên sóng, Đông Cung đã được vô số lời khen vì kịch bản sát với nguyên tác. Ngoài ra, thành công của cả bộ phim đã đưa tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm từ một diễn viên vô danh trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm.

Từ nhan sắc đến tạo hình của cô được nhận xét chính là dung mạo của một Tiểu Phong mà nhiều người hình dung ra khi đọc tiểu thuyết. Vì vậy, dù là sau hai năm, hình ảnh Bành tiểu Nhiễm mặc hồng y đỏ cưỡi ngựa vẫn khiến ai ai cũng phải xuýt xoa.

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Tạo hình Tiểu Phong vô cùng xuất sắc, như 'đo ni đóng giày' cho Bành Tiểu Nhiễm

Tuy vậy, ít người biết rằng, Bành Tiểu Nhiễm có cơ hội để "một bước thành sao" chính là nhờ Phạm Băng Băng đã từ bỏ vai diễn này. Vốn dĩ, mỹ nhân họ Phạm mới là cái tên đầu tiên được chọn để vào vai Tiểu Phong. Tuy dung nhan diễm lệ cùng thần thái không chê vào đâu được nhưng Phạm Băng Băng lại bị chê là quá tuổi so với vai diễn này.

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Phạm Băng Băng vượt trội hơn Bành Tiểu Nhiễm từ nhan sắc đến thần thái nhưng lại quá 'dừ' cho vai Tiểu Phong trong Đông Cung

Vì vậy, Phạm gia đã để lại vai Tiểu Phong cho Bành Tiểu Nhiễm - đàn em mà cô hết mực lăng-xê. Trước đó, vào năm 2017, nhờ đóng một vai nhỏ trong Lão Cửu Môn mà Bành Tiểu Nhiễm đã lọt vào mắt xanh của Phạm Băng Băng và được đàn chị dìu dắt nhiều trong sự nghiệp.

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Nhờ đóng một vai nhỏ trong Lão Cửu Môn mà Bành Tiểu Nhiễm đã lọt vào mắt xanh của Phạm Băng Băng và được đàn chị dìu dắt nhiều trong sự nghiệp

 Ảnh: Internet, Weibo

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