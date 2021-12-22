Không phải Phạm Băng Băng hay Trịnh Sảng, sao nữ này mới là người 'trở mình' thành công nhất sau scandal trốn thuế

Thậm chí phải ngồi tù sau scandal trốn thuế, nhưng sao nữ này lại may mắn hơn Trịnh Sảng và Phạm Băng Băng khi chấp nhận làm lại từ hai bàn tay trắng, nay sở hữu gia sản bạc tỷ.
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Vừa qua, vụ việc "nữ hoàng livestream" của Trung Quốc - Vi Á phải nộp 1,34 tỷ tệ (khoảng 4800 tỷ đồng) sau khi bị phạt vì trốn thuế đã làm dấy lên những tranh luận về việc người có thu nhập cao minh bạch trong vấn đề thuế thu nhập. Trước đó, hai sao nữ Hoa ngữ là Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng chính là hai người đẹp đã vướng vào bê bối gian lận thuế ở mức khá nặng.
Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình lẫn các phương tiện truyền thông khác. Tuy vẫn có thể kiếm tiền nhưng con đường để cô có thể quay lại thời đỉnh cao sự nghiệp như thuở trước phải nói là vô cùng khó khăn.
Về phần Trịnh Sảng, phải nói 2021 là năm hạn của cô khi nữ diễn viên bị cáo buộc thuê người "đẻ mướn", không quan tâm đến con lẫn bị điều tra việc nộp thuế. Dù đã nộp phạt đầy đủ và liên tục kêu cứu trên MXH thì những người đẹp này đã hoàn toàn mất chỗ đứng trong showbiz, còn đường quay lại hoạt động nghệ thuật sáu phong sát phải nói là "khó như lên trời".
Tuy nhiên, vẫn có một sao nữ có pha "trở mình" thành công sau scandal trốn thuế. Dù ngồi tù gần hai năm sau ồn ào gian lận thuế nhưng Lưu Hữu Khánh vẫn trụ vững trong showbiz và còn yên bề gia thất với người chồng đại gia.
Được biết, trước khi xảy ra bê bối này, nữ diễn viên từng được mệnh danh là tỷ phú tài ba của làng giải trí, khối tài sản khổng lồ đã đưa cô trở thành sao Hoa ngữ là nữ đầu tiên có tên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes.
Scandal trốn thuế của Lưu Hữu Khánh vào năm 2002 là một trong những bê bối lớn nhất showbiz thời đó với tổng số tiền gian lận từ năm 1996 lên đến 14,58 triệu tệ (hơn 51 tỷ đồng). Sau 422 ngày ngồi tù, cô được sự giúp đỡ của người bạn đời lúc bấy giờ là Tôn Tương Quang nên đã quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng dù cho nhiều bạn bè muốn hỗ trợ cô.
Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, vào năm 2012 Lưu Hữu Khánh đã lên xe hoa cùng đại gia nổi tiếng Hong Kong Vương Hữu Ngọc. Sau đó, vị đại gia này còn tặng cho cô 2 căn biệt thự cao cấp của ông ở Mỹ và Hong Kong cùng nhiều trang sức đắt tiền. Có thể nói, Lưu Hữu Khánh đã có "cú trở mình" đầy ngoạn mục khiến ai ai cũng phải nể phục.