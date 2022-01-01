Em trai Phạm Băng Băng khóa môi bạn diễn trên phim trường: Diễn quá nhập tâm hay “tranh thủ”?

Mới đây, một blogger đăng tải đoạn video ngắn, ghi lại cảnh khóa môi siêu ngọt ngào của Phạm Thừa Thừa và Lam Doanh Oánh trên phim trường Tiệm cầm đồ bạn trai . Hình ảnh tuy không rõ nét, nhưng vẫn thấy được cận cảnh về nụ hôn của cặp nam nữ chính khiến fan hâm mộ lụi tim vì quá ư là ngọt ngào.

Là thần tượng tài năng, em trai của Phạm Gia – Phạm Thừa Thừa lấn sân sang diễn xuất, nhiều khán giả đang vô cùng mong chờ những thước phim của idol mình lên sóng.

Ngay sau khi một vài tấm ảnh “khóa môi” của cặp đôi bị rò rỉ, từ khóa về chủ đề này liền xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội, cho thấy độ quan tâm của khán giả dành cho bộ phim nhiều như thế nào. Với 'chiếc thính' này, fan hâm mộ tin rằng bộ phim đang trong giai đoạn quảng bá để chuẩn bị ra mắt.

Khán giả vô cùng mong chờ phản ứng hóa học của cặp đôi trong dự án phim này

Nghiêm túc với diễn xuất, Phạm Thừa Thừa khóa môi Lam Doanh Oánh rất ngọt ngào và lãng mạn. Hình ảnh ngập tràn cảm giác couple, khiến người hâm mộ phát cuồng vì độ đẹp đôi giữa cả hai. Tuy nhiên, một vài fan Phạm Thừa Thừa bày tỏ họ cảm thấy rất ngưỡng mộ, ghen tị với Lam Doanh Oánh khi cô nàng thân mật, gần gũi với thần tượng mình đến vậy: “Xem xong cảm giác như vừa thất tình ấy”, “Cười xỉu, quay mấy bộ rồi cuối cùng cũng có cảnh hôn”, “Haha, lớn thật rồi, cứ như hôm qua thiếu niên vừa mới 17 tuổi vậy”, “Hồi đóng Từng Niên Thiếu còn cần đạo diễn chỉ cho tay để đâu, đầu nghiêng thế nào, giờ thì không cần nữa rồi”, “Không sao đâu, fan chị gái như tôi vẫn ổn, quay xong thằng bé vẫn là em bé thôi gì đâu căng”.

Ra mắt là ca sĩ thần tượng, Phạm Thừa Thừa dần dần lấn sân sang diễn xuất

Ra mắt là thành viên của nhóm 9% sau chương trình tuyển tú “Thanh Xuân có bạn 1”, Phạm Thừa Thừa có lực lượng fan đông đảo nhờ tính cách hoạt bát, nhí nhảnh nhưng vô cùng đáng yêu. Hơn nữa, là em gái của nữ hoàng đình đám màn ảnh xứ Trung Phạm Băng Băng nên Phạm Thừa Thừa cũng được chú ý nhiều hơn.

Rất nhiều fan hâm mộ mong chờ sự thể hiện của Phạm Thừa Thừa trong lĩnh vực diễn xuất

Trước đây Phạm Thừa Thừa cũng vừa đóng máy xong bộ phim đam mỹ “Vai trái có cậu” cùng Vương An Vũ. Tuy nhiên do chính sách mới từ cục điện ảnh nên thể loại phim đam mỹ sẽ bị dừng chiếu. Rất nhiều fan hâm mộ đang vô cùng mong chờ những thước phim của hai thiếu niên điển trai này trên màn ảnh nhưng rất tiếc có lẽ họ sẽ không thể gặp idol của mình trong dự án phim này.