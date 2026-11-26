Đúng 2 ngày liên tiếp (28 đến 29/11/2026), nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, vì thế mà những đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những cơ hội nhiều triển vọng khác.

Người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Gia đình chính là nơi chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc vất vả. Khi về đến nhà, bản mệnh có thể tạm thời quên hết những khó khăn, cực nhọc nơi công sở.

Con giáp tuổi Dần

Đúng 2 ngày liên tiếp (28 đến 29/11/2026), đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần khá tốt, quý nhân soi nâng đỡ nên càng đón nhận nhiều cát lợi hơn. Nếu gặp trở ngại thì cũng dễ dàng vượt qua. Người này có thể là nữ mệnh lớn tuổi, giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn con giáp này cách phát triển công việc thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh làm chủ vận trình của mình, sẵn sàng tiến về phía trước không quản ngại khó khăn. Sự nhiệt tình và tham vọng của tuổi Dần đã tiếp thêm động lực, dám nghĩ dám làm, dám nhận trách nhiệm, nhưng điểm yếu là hơi hấp tấp, vội vàng nên có thể rơi tình huống khó xử, cần phải bình tĩnh để giải quyết.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày liên tiếp (28 đến 29/11/2026), nhờ có Tam Hợp trợ lực, người tuổi Ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành. Các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương, và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn nâng đỡ, công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi Ngọ. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé.

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