Theo đại diện Melinh Furniture , người mua ở phân khúc cao cấp thường dành nhiều tâm huyết cho kiểu dáng hay sắc độ của từng món đồ, nhưng lại dễ bỏ qua bước nền tảng đầu tiên là đặt sản phẩm vào đúng bối cảnh không gian thực tế. Một bộ bàn ăn hay sofa có thể rất cuốn hút dưới ánh đèn showroom, song lại dễ trở nên lạc lõng hoặc phá vỡ tỷ lệ phòng khi đưa về nhà. Bởi vậy, quy trình mua sắm cần được thiết lập bài bản ngay từ khâu đo đạc.

Cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của thị trường hoàn thiện nội thất . Hàng loạt dự án căn hộ cao cấp, biệt thự và nhà phố bàn giao trong năm bước vào giai đoạn bài trí tổ ấm, song hành cùng nhu cầu chỉnh trang nhà cửa đón năm mới của các gia đình.

Phòng ăn là khu vực phản ánh rõ nét nhất sự tương quan về tỷ lệ diện tích. Theo tiêu chuẩn thiết kế nội thất, mỗi vị trí ngồi cần khoảng 55 - 60 cm bề ngang mặt bàn. Khoảng cách từ mép bàn tới tường hoặc hệ tủ nên duy trì tối thiểu 80 - 90 cm nhằm bảo đảm thao tác kéo ghế và di chuyển thuận tiện. Dựa trên thông số này, bàn ăn bốn chỗ thường có chiều dài phổ biến từ 120 - 140 cm, trong khi bàn sáu chỗ dao động khoảng 160 - 180 cm. Chỉ với một thước đo và vài phút ghi nhận kích thước thực tế, gia chủ đã có thể sàng lọc phần lớn các thiết kế thiếu phù hợp.

“Nhiều khách hàng tìm đến showroom cùng hình ảnh mẫu bàn yêu thích nhưng lại chưa nắm rõ thông số kỹ thuật của căn phòng. Chúng tôi thường tư vấn khách hàng cung cấp kích thước khu vực phòng ăn, vị trí cửa ra vào và hệ tủ bếp. Khi có đầy đủ dữ liệu không gian, việc định hình phương án lựa chọn sẽ diễn ra nhanh chóng và chuẩn xác hơn rất nhiều”, đại diện Melinh Furniture chia sẻ.

Tính toán chuẩn xác tỷ lệ diện tích và khoảng cách lối đi giúp bộ bàn ăn nhập khẩu phát huy tối đa giá trị thẩm mỹ lẫn công năng.

Cân đối theo đặc trưng kiến trúc và mặt bằng

Cùng một diện tích nhưng cấu trúc mặt bằng khác nhau sẽ đòi hỏi giải pháp bài trí riêng biệt. Không gian phòng ăn liên thông bếp tại các căn hộ chung cư thường ưu tiên những bộ bàn gọn gàng, có thể bố trí sát tường khi chưa sử dụng hết công suất. Với nhà phố có chiều sâu lớn nhưng bề ngang hạn chế, bàn dáng chữ nhật là phương án hợp lý giúp tối ưu luồng giao thông. Ngược lại, không gian rộng mở tại các căn biệt thự cho phép gia chủ linh hoạt ứng dụng bàn mở rộng thông minh hoặc các bộ bàn cỡ lớn bề thế.

Kiểu dáng mặt bàn cũng chi phối trực tiếp cảm nhận thị giác. Bàn tròn tạo sự gắn kết, quây quần và giảm bớt góc cạnh cho những căn phòng diện tích vừa phải, trong khi bàn chữ nhật hoặc bàn mở rộng phát huy tính cơ động mỗi khi gia đình đón tiếp khách khứa. Nguyên tắc này cũng tương đồng với phòng khách: sofa chữ L giúp khai thác hiệu quả các góc tường, sofa văng từ hai đến bốn chỗ phù hợp với mặt bằng tiêu chuẩn, còn những bộ sofa kích thước lớn sẽ tôn lên vẻ sang trọng cho phòng khách rộng tại nhà phố hoặc biệt thự. Bên cạnh kiểu dáng, bảng màu và chất liệu nội thất cần có sự đồng điệu với vật liệu sàn, rèm cửa, diện tường hoặc hệ tủ kệ để kiến tạo tổng thể hài hòa, liền mạch.

Lựa chọn kiểu dáng và gam màu sofa tương thích với cấu trúc mặt bằng giúp phòng khách đạt được sự liền mạch và tinh tế.

Xác định rõ nhu cầu sử dụng của gia đình

Mỗi gia đình có thói quen sinh hoạt và tần suất sử dụng nội thất riêng biệt. Với những gia đình có trẻ nhỏ, tiêu chí hàng đầu thường là bề mặt hạn chế trầy xước và dễ dàng vệ sinh. Bàn ăn mặt đá đáp ứng tốt yêu cầu này nhờ độ bền bề mặt cao và khả năng chịu nhiệt ấn tượng khi đặt trực tiếp đồ nóng. Trong đó, các dòng đá tự nhiên như granite hay marble sở hữu hệ vân độc bản không trùng lặp, tạo điểm nhấn sang trọng; còn đá nhân tạo lại ghi điểm nhờ sự phong phú về thiết kế cùng mức chi phí dễ tiếp cận.

Đối với các gia đình từ bốn đến sáu thành viên tại căn hộ hiện đại, bàn ăn chất liệu gỗ mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi, khi kết hợp cùng ghế bọc đệm sẽ gia tăng sự êm ái trong suốt bữa ăn. Ở khu vực phòng khách, gia chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng giữa chất liệu da thật mềm mại, thoáng khí hay các dòng da công nghiệp cao cấp dễ bảo dưỡng, đồng thời lưu tâm tới độ sâu lòng ghế để phù hợp với thói quen nghỉ ngơi, tiếp khách thường ngày.

Theo thông tin từ Melinh Furniture, chương trình ưu đãi Black Friday được triển khai từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2026 với mức giảm lên tới 50% dành cho nhóm sản phẩm bàn ghế ăn nhập khẩu. Danh mục nội thất phòng ăn thuộc Melinh Furniture quy tụ đa dạng các mẫu bàn ăn mặt đá và bàn ăn gỗ, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe về tỷ lệ diện tích, ngôn ngữ kiến trúc lẫn công năng sử dụng.

Song hành cùng không gian bếp ăn, bộ sưu tập phòng khách với các dòng sofa da nhập khẩu từ Malaysia, Italia cùng sofa văng, sofa góc, bàn trà và kệ tivi giúp gia chủ dễ dàng thiết lập sự đồng bộ thẩm mỹ xuyên suốt ngôi nhà. Theo đại diện doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm nhập khẩu đều minh bạch về nguồn gốc xuất xứ với đầy đủ chứng nhận C/O, CQ, tạo cơ sở tin cậy để khách hàng kiểm chứng chất lượng trước khi quyết định đầu tư.

Bên cạnh việc đối chiếu thông số kỹ thuật, trải nghiệm thực tế đóng vai trò quyết định, bởi độ cao tiêu chuẩn của ghế, độ đàn hồi của lớp đệm, sắc độ tự nhiên của vân gỗ hay độ mịn mượt của bề mặt đá khó có thể cảm nhận trọn vẹn qua hình ảnh.

Trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại showroom giúp gia chủ đánh giá chuẩn xác chất liệu và độ hoàn thiện của nội thất nhập khẩu.

Black Friday là thời điểm thuận lợi để nâng tầm không gian sống với mức ngân sách tối ưu, với điều kiện mỗi món đồ đều được lựa chọn trên cơ sở thấu hiểu ngôi nhà ngay từ đầu. Khi giá trị ưu đãi trên bảng giá được đặt song hành cùng thông số chuẩn xác của không gian, quyết định mua sắm của gia chủ sẽ trở nên vững vàng và xứng đáng hơn.

Tham khảo thông tin chi tiết về chương trình và tư vấn sản phẩm tại website: noithatmelinh.vn

Hệ thống showroom Melinh Furniture:

Showroom 1: TTTM Melinh PLAZA, Km8 Thăng Long - Nội Bài, Hà Nội.

Showroom 2: TTTM Melinh PLAZA Hà Đông, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

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