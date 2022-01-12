Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường

Dù vắng bóng Cbiz khá lâu song người đẹp họ Phạm vẫn chứng minh được sức hút của mình chỉ nhờ vào những bức ảnh khoe nhan sắc hoàn hảo cùng thần thái ngút ngàn.

Mới đây, nàng "Võ Mị Nương" nhận lời mời tham dự 1 sự kiện tại Bắc Kinh. Người đẹp khiến netizen xứ Trung phải xuýt xoa trước nhan sắc đỉnh cao ở độ tuổi 40. Hàng loạt bức ảnh từ studio chia sẻ cho tới ảnh hậu trường của người đẹp họ Phạm được netizen đăng rầm rộ trên MXH.

Qua những tấm ảnh được chia sẻ cho thấy, Phạm Băng Băng không hề mất đi phong độ của mình, thay vào đó ngày càng rạng rỡ, sang trọng và quý phái. Vóc dáng yêu kiều của tình cũ Lý Thần khiến hội chị em phải ghen tị.

Không chỉ khoe visua tuyệt mỹ trong những hình ảnh do studio đăng tải, Phạm Băng Băng còn chứng minh đẳng cấp nhan sắc của mình trong những khung hình do “team qua đường” chụp. Những tấm ảnh này hiện đang "làm mưa làm gió" trên MXH.

Nhan sắc trong những bức ảnh chụp vội của Phạm Băng Băng khiến bao người phải choáng ngợp. Mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách khoe làn da trắng mịn không tì vết, góc nghiêng thanh tú và sống mũi cao vút. Nhìn những hình ảnh này là hiểu vì sao nữ diễn viên được tôn lên là nữ thần nhan sắc xứ Trung.

Đối với người hâm mộ làng giải trí châu Á, Phạm Băng Băng chính là tượng đài nhan sắc khó có thể lật đổ. Hiện nàng "Võ Mị Nương" bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông và nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện lớn. Các tác phẩm có sự góp mặt của người đẹp cũng được phép phát sóng lại trên truyền hình.