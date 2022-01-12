Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường

Sao quốc tế 12/01/2022 12:29

Phạm Băng Băng nhận về "cơn mưa" lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút, sang trọng.

Mới đây, nàng "Võ Mị Nương" nhận lời mời tham dự 1 sự kiện tại Bắc Kinh. Người đẹp khiến netizen xứ Trung phải xuýt xoa trước nhan sắc đỉnh cao ở độ tuổi 40. Hàng loạt bức ảnh từ studio chia sẻ cho tới ảnh hậu trường của người đẹp họ Phạm được netizen đăng rầm rộ trên MXH.

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 1

Dù vắng bóng Cbiz khá lâu song người đẹp họ Phạm vẫn chứng minh được sức hút của mình chỉ nhờ vào những bức ảnh khoe nhan sắc hoàn hảo cùng thần thái ngút ngàn.

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 2

 Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 3

Qua những tấm ảnh được chia sẻ cho thấy, Phạm Băng Băng không hề mất đi phong độ của mình, thay vào đó ngày càng rạng rỡ, sang trọng và quý phái. Vóc dáng yêu kiều của tình cũ Lý Thần khiến hội chị em phải ghen tị. 

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 4

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 5

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 6

Không chỉ khoe visua tuyệt mỹ trong những hình ảnh do studio đăng tải, Phạm Băng Băng còn chứng minh đẳng cấp nhan sắc của mình trong những khung hình do “team qua đường” chụp. Những tấm ảnh này hiện đang "làm mưa làm gió" trên MXH. 

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 7

Nhan sắc trong những bức ảnh chụp vội của Phạm Băng Băng khiến bao người phải choáng ngợp. Mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách khoe làn da trắng mịn không tì vết, góc nghiêng thanh tú và sống mũi cao vút. Nhìn những hình ảnh này là hiểu vì sao nữ diễn viên được tôn lên là nữ thần nhan sắc xứ Trung.

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 8

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết, sắc sảo tới từng milimet ở hậu trường - Ảnh 9

Đối với người hâm mộ làng giải trí châu Á, Phạm Băng Băng chính là tượng đài nhan sắc khó có thể lật đổ. Hiện nàng "Võ Mị Nương" bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông và nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện lớn. Các tác phẩm có sự góp mặt của người đẹp cũng được phép phát sóng lại trên truyền hình. 

Nhan sắc tàn tạ, thân hình đồ sộ của Phạm Băng Băng rõ mồn một dưới ống kính của 'team qua đường'

Nhan sắc tàn tạ, thân hình đồ sộ của Phạm Băng Băng rõ mồn một dưới ống kính của 'team qua đường'

Lâu thật lâu mới có dịp thấy Phạm Băng Băng lộ diện ngoài đời thật nhưng nhan sắc của cô có gì đó sai sai thì phải?

Xem thêm
Từ khóa:   nhan sắc Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng sao hoa ngữ vẻ đẹp phạm Băng Băng Phạm Băng Băng hậu trường

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc tàn tạ, thân hình đồ sộ của Phạm Băng Băng rõ mồn một dưới ống kính của 'team qua đường'

Nhan sắc tàn tạ, thân hình đồ sộ của Phạm Băng Băng rõ mồn một dưới ống kính của 'team qua đường'

Phạm Băng Băng trên tạp chí Vogue Singapore: Khí chất của Phạm Gia mãi đỉnh!

Phạm Băng Băng trên tạp chí Vogue Singapore: Khí chất của Phạm Gia mãi đỉnh!

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố copy Phạm Băng Băng 100% vì những hành động này

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố copy Phạm Băng Băng 100% vì những hành động này

Bước sang độ tuổi 'tứ tuần', Phạm Băng Băng vẫn 'gây sốt' với mặt mộc khó tin, làn da trắng bật tông

Bước sang độ tuổi 'tứ tuần', Phạm Băng Băng vẫn 'gây sốt' với mặt mộc khó tin, làn da trắng bật tông

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa?

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa?

Em trai Phạm Băng Băng khóa môi bạn diễn trên phim trường: Diễn quá nhập tâm hay “tranh thủ”?

Em trai Phạm Băng Băng khóa môi bạn diễn trên phim trường: Diễn quá nhập tâm hay “tranh thủ”?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 49 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 19 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào