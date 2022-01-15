Ảnh đẹp kinh điển của Dương Mịch ở Kim Tượng bị bất ngờ 'đào lại'

Hình ảnh cũ của Dương Mịch ở Kim Tượng bất ngờ xuất hiện trở lại trên khắp các trang mạng xã hội.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ Phạm Băng Băng và Angela Baby là 2 biểu tượng nhan sắc đình đám mà còn có 1 nhân vật nữa sở hữu visual chiếm sự quan tâm không hề nhỏ của người hâm mộ, đó chính là Dương Mịch. Nữ thần xứ Trung luôn xuất hiện nổi bật với hình ảnh long lanh không tì vết, khoe sắc vóc đẳng cấp cùng thần thái ngút ngàn. Mới đây, loạt ảnh xinh đẹp của Dương Mịch khi tham gia lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 31 vào năm 2012. Trong sự kiện này, "tiểu hoa đán 8x" đã góp mặt với vai trò người trao giải, đồng thời cô cũng là diễn viên chính của bộ phim "Chí Minh và Xuân Kiều".

Diện chiếc váy trắng bắt mắt, vợ cũ của Lưu Khải Uy trông vô cùng xinh đẹp. Thời điểm này Dương Mịch chỉ mới 25 tuổi. Gương mặt của cô vẫn còn nhiều nét vuông vức chứ chưa được thon thả như hiện tại. Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn ngợi khen Dương Mịch hết lời bởi vì trông cô nàng vô cùng ngọt ngào, tươi tắn và căng tràn sức sống. 10 năm sau cái ngày tham gia lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 31, Dương Mịch đã trở thành Tiểu Hoa Đán nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hàng đầu.

Dương Mịch tại lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 31 - Ảnh: Internet Hiện tại, bộ phim "Định luật tình yêu 80/20" mà Dương Mịch đóng cùng Hứa Khải đã qua được khâu kiểm duyệt, phim dự kiến lên sóng trong thời gian tới trong năm 2022. Dương Mịch sắp sánh đôi với 'đàn em kém 9 tuổi' Hứa Khải trong phim mới - Ảnh: Internet Bộ phim xoay quanh nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) bị cha mình ép hôn tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Biết được kế hoạch của cha, anh trai Tần Thi thay cô định đoạt chuyện cưới xin, nhưng rồi cô phải lấy Dương Hoa (Hứa Khải) - thiếu gia của tập đoàn đối thủ nhưng cũng đang bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Hai người xa lạ trở thành vợ chồng dưới áp lực gia tộc, nhưng dần dần cũng nảy sinh tình cảm và bên nhau trọn đời.

'So kè' dàn tiểu hoa 85 hậu sinh con: Triệu Lệ Dĩnh có 'lép vế' so với Dương Mịch, Angela Baby Chuyện sinh nở ít nhiều sẽ gây khó khăn đến hình ảnh của các nữ minh tinh Hoa ngữ. Do đó, nhan sắc của các cô nàng thường được đặt "lên bàn cân" để so sánh trên các trang mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-dep-kinh-dien-cua-duong-mich-o-kim-tuong-bi-bat-ngo-dao-lai-446233.html