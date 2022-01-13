Vỡ mộng với hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch, liệu có xứng danh 'nữ thần Hoa ngữ'?

Sao quốc tế 13/01/2022 08:45

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu thân hình nuột nà nhất làng giải trí Hoa ngữ. Song, Dương Mịch khiến cư dân mạng "há hốc miệng" vì những tấm ảnh được lan truyền trên mạng.

Không chỉ có chỉ số EQ cao chót vót, tài nghề diễn xuất xuất chúng và dung nhan sắc sảo, mặn mà dần đều theo năm tháng, Dương Mịch còn được công chúng nhớ đến nhờ đôi chân nhỏ thó và thẳng tắp. Tuy vậy, nữ diễn viên cũng có lúc khiến người hâm mộ thất vọng khi lộ cơ thể ngấn mỡ, kém nuột nà, săn chắc.

Nhiều người hoảng hốt, vỡ mộng với hình ảnh nữ thần hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Khi đem bức ảnh mà đã qua chỉnh sửa trong cùng một trang phục có thể thấy mỹ nhân họ Dương khác hoàn toàn. Không thể không dành lời khen cho những chuyên gia chỉnh sửa ảnh đỉnh cao trong phòng làm việc của Dương Mịch.

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Dương Mịch hiện là sao hạng A của Cbiz - Ảnh: Internet

Cụ thể, bóng lưng "nần nẫn thịt" của 1 nữ minh tinh bỗng thu hút sự chú ý lớn từ phía công chúng. Theo đó, tấm hình này hoàn toàn chụp bằng camera thường, hoàn toàn không qua chỉnh sửa, và nhân vật trong hình khiến dân tình ngã ngửa khi biết rằng đây chính là nữ thần visual hàng top của làng giải trí xứ Trung.

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Sự khác nhau 1 trời 1 vực giữa ảnh photoshop và thực tế - Ảnh: Internet

Những bức ảnh được studio đăng tải đã được chỉnh sửa rất nhiều khiến người đẹp trở nên hoàn hảo, không tỳ vết. Chính vì vậy, khi nhìn hình thực tế mà người đi đường chụp lại thì khiến bao người bị vỡ mộng với sắc vóc của Dương Mịch. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cô nàng lộ khuyết điểm vùng lưng. Trong những lần diện váy sát nách, "tiểu hoa đán 8 x" bị soi triệt để phần cánh tay và nách ngấn thịt. 

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Cô nàng bị soi triệt để phần cánh tay và nách ngấn thịt - Ảnh: Internet

Dương Mịch vốn là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Do đó những thông tin liên quan đến nữ diễn viên này luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mọi nhất cử nhất động của Dương Mịch đều được đưa ra bàn tán từ nhan sắc, đời tư cho đến sự nghiệp.

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