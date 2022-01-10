Điểm mặt những nữ chính 'vô dụng' nhất 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch bị 'đàn em' lấn át, Dương Tử 'vừa lố vừa nhạt'

Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tham gia chung dự án phim "Trường Ca hành". Tuy thủ vai nữ chính nhưng mỹ nhân họ Địch liên tục vướng phải các tranh cãi về tạo hình, diễn xuất mờ nhạt. Trong khi đó, nhân vật nữ phụ Lý Lạc Yên (Triệu Lộ Tư đóng) lại được công chúng khen ngợi hết lời.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba với hai tạo hình khác nhau, một bên chính là nữ cải nam trang trông vô cùng tuấn tú, hiên ngang và một bên với tạo hình cao quý, đầu đội kim quan, vô cùng xinh đẹp. Song, nhân vật của cô nàng vẫn hay gây tranh cãi bởi diễn xuất được nhận xét là "chưa tới", vẫn còn ngượng ngạo. Đồng thời, không ít người cũng cho rằng nguyên nhân có lẽ do Nhiệt Ba và Ngô Lỗi vốn đã chênh lệch tuổi tác, lại thêm gương mặt khá tây của cô nàng nên "phản ứng hóa học" của cặp đôi không ăn ý và thiếu tự nhiên.

Ngay từ khi phim lên sóng, cặp đôi chính là Hải Thị và Phương Chư hoàn toàn bị đôi nam nữ phụ lấn lướt. Chuyện tình của đôi chính cũng vòng vo và nhạt nhòa hơn hẳn cặp phụ. Đồng thời, nhiều người cho rằng Hộc châu phu nhân yếu nhất ở khâu tạo hình. Màn "cải nam trang" của Dương Mịch rõ ràng là không ổn, thậm chí chất giọng cố tình mè nheo, tỏ ra dễ thương cũng là điểm trừ lớn.

Đông đảo người xem cho rằng cặp đôi chính trong phim đều thiếu sự ăn ý và tự nhiên - Ảnh: Internet

Do đó, sau bộ phim "Bạo Phong Nhãn, Dương Mịch đã trở về với thể loại cổ trang nhưng vẫn không thành công, thậm chí còn nếm trải thất bại nặng nề. Thêm vào đó, việc trang điểm kĩ càng khiến cho nữ diễn viên thêm giả, không giữ được nét tự nhiên, linh hoạt.

Dương Tử - Hạ Đốn

Kể từ khi ra mắt bộ phim "Nữ bác sĩ tâm lý" của Dương Tử đã vướng vô vàn thị phi, tranh cãi, đấu tố khiến cư dân mạng hóng "drama" không kịp. Những tập đầu của phim, An thấy vai diễn của Dương Tử hoàn toàn bị nữ phụ như Chương Nhược Nam lấn lướt.

Dương Tử hoàn toàn bị lu mờ trước nữ phụ Chương Nhược Nam - Ảnh: Internet

Thêm vào đó, cách diễn với kiểu trợn trừng mắt, khóc bù lu loa như trẻ con… của Dương Tử cũng khiến An khá khó chịu và ngán ngẩm. Chưa kể, Dương Tử vẫn thi thoảng thể hiên nét diễn vừa lố vừa nhạt.

Châu Đông Vũ - Thượng Cổ

Tuy có chuỗi thành tích đáng nể ở thị trường điện ảnh, vai diễn truyền hình cổ trang đầu tay của Châu Đông Vũ lại bị chê bai hết lời. Từ ngoại hình đến diễn xuất, Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử hoàn toàn gây thất vọng nặng nề. Cụ thể, nhiều phân cảnh nàng Ảnh hậu còn diễn lố và thiếu tự nhiên vô cùng.

Từ ngoại hình đến diễn xuất, Châu Đông Vũ hoàn toàn gây thất vọng nặng nề - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tạo hình của Châu Đông Vũ cũng bị lép vế hoàn toàn trước loạt nữ phụ trong phim. Có thể thấy, Châu Đông Vũ đã có bước đi khá sai lầm khi quyết định đóng phim cổ trang Thiên Cổ Quyết Trần dù trước đó khẳng định "đóng cổ trang không nổi".