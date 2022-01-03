Không phải Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba, nam thần Đặng Luân luôn khao khát được hợp tác với nữ minh tinh này

Sao quốc tế 03/01/2022 16:37

Dù từng hợp tác với nhiều mỹ nhân đình đám như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba,... Nhưng người khiến Đặng Luân khao khát lại khiến dân tình bất ngờ.

Đầu tiên là cặp đôi Đặng LuânDương Tử, họ bằng tuổi và khi bắt cặp cùng nhau hai diễn viên tạo được cảm giác ăn ý mạnh mẽ. Họ đã 3 lần hợp tác với nhau trong dự án phim truyền hình bao gồm "Hoan lạc tụng 2", "Không phải hoa chẳng phải sương" và "Hương mật tựa khói sương". Họ đã cùng nhau tạo nên những tác phẩm ghi dấu ấn với khán giả, bên cạnh đó phát sinh nhiều tin đồn "phim giả tình thật" giữa Dương Tử và Đặng Luân.

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Cặp đôi từng tạo được ấn tượng với người xem - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Đặng Luân hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Nghìn lẻ một đêm". Bộ phim cũng cho thấy kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của nam diễn viên họ Đặng. "Phản ứng hóa học" của cả hai trong phim cũng làm người ta phải "đốn tim".

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Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này luôn nhận được sự mong chờ 'phim giả tình thật' từ người hâm mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong thực tế, nữ minh tinh mà Đặng Luân muốn hợp tác nhất không phải Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô gái đặc biệt ấy là Trương Thiều Hàm, nữ thần tượng  của nam diễn viên. 

Trương Thiều Hàm sinh năm 1982, là ca sĩ, diễn viên người Đài Loan. Sau khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Thiều Hàm lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn phim thần tượng, một xu hướng mới nổi thời kỳ ấy. Sau vai diễn Điền Vũ Hy trong phim "Người tình của MVP", "Chuyện tình biển xanh". Sau bộ phim này, nữ diễn viên vươn lên trở thành ngôi sao phim thần tượng Đài Loan. 

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Trương Thiều Hàm vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên người Đài Loan - Ảnh: Internet

Dù lớn hơn Đặng Luân nhiều tuổi nhưng nhờ chăm sóc tốt mà đến nay nữ ca sĩ họ Trương vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Nam diễn viên mến mộ Trương Thiều Hàm từ lâu và hy vọng một ngày nào đó sẽ được hợp tác với cô nàng.

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Từ khóa:   Đặng Luân Trương Thiều Hàm Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử sao Hoa ngữ

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