Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm

Sao quốc tế 03/01/2022 11:17

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (03/01) liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Hứa Khải, La Vân Hi...

1. Tình bạn của La Vân Hi và Ngô Thiến rất tốt, lúc hợp tác đều ăn ý. Truy Quang Giả được kiểm duyệt rất nhanh, đã nhận được giấy phép phát sóng.

2. Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất năm vừa qua là Cung Tuấn, vì một năm, anh có tới 6 bộ phim lên sóng, ngang ngửa thành tích của Thái Văn Tịnh.

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm - Ảnh 1 

3. Phạm Thừa Thừa tham gia các show truyền hình là vì muốn đặt nền móng, kéo duyên qua đường và quốc dân độ, để sau này có thể phát triển thuận lợi hơn, đằng sau thì vẫn tập trung quay phim.

4. Trương Tiểu Phỉ hồi năm trước đã nhận được gần trăm kịch bản để lựa, nhưng hiện tại lưu lượng giảm mạnh nên đã trở thành kịch bản chọn cô.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự rất tôn trọng Dương Mịch.

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm - Ảnh 2 

6. Ngu Thư Hân không hài lòng với việc chỉ có thể nhận những kịch bản phim ngôn tình, cô muốn nhận một phim chất lượng hơn. Nhưng kịch bản loại này rất khó tìm, nếu may mắn có thể gặp, không thể chỉ muốn là được. Cô đã bỏ hết các kịch bản mà người quản lý đưa, đến giờ vẫn chưa thể nhập đoàn quay mới. Một bộ phận fan vì không thấy động tĩnh từ phía cô nàng nên bắt đầu sốt ruột thay.

7. Từ lâu, Lý Dịch Phong đã muốn làm nhà sản xuất, hiện giờ, anh chỉ đợi có cơ hội kết nối. Lần này tạo mối quan hệ thân thiết với Tạ Đình Phong cũng vì con đường sau này.

8. Lưu Vũ Ninh chuẩn bị ký hợp đồng với công ty của Dương Dương, người đại diện của Dương Dương sẽ dẫn dắt anh.

9. Trong số những tiểu sinh điện ảnh và truyền hình, Hứa Khải là cái tên được kỳ vọng bùng nổ nhất.

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm - Ảnh 3 

10. Sau khi gia nhập Hòa Tụng, Cổ Lực Na Trát đặc biệt ngoan ngoãn, hợp tác trong công việc, chưa bao giờ cự tuyệt những hoạt động được công ty xếp cho.

11. Bộ phim Tứ Hải Trọng Minh, tạm định nữ chính là Viên Băng Nghiên.

12. Lưu Hạo Nhiên bây giờ chú trọng đến các mối quan hệ hơn là thù lao đóng phim.

13. Bộ phim Nguyệt Ca Hành của Từ Lộ và Trương Bân Bân, dự kiến phát sóng vào tháng 1.

14. Trong điện thoại của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người. Dương Dương không muốn làm mặt xấu, tấu hài, nhưng mỗi lần đều bị Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo, cô nàng còn không cho phép anh được xóa bỏ. Họ còn lấy một tấm hình “xấu xí” nhất để làm hình nền trò chuyện trên Wechat.

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm - Ảnh 4 

15. So với dàn tiểu hoa cùng thời thì tài nguyên của Trương Tử Phong coi như là tốt nhất, tiếp theo cô sẽ tham gia bộ phim Con Gái Trở Về (tạm dịch), hợp tác với Mai Đình và Lưu Mẫn Đào. Bộ này thuộc chuỗi phim Rạp Hát Sương Mù của IQIYI. Cô còn một hợp đồng đại sứ Prada chưa tuyên.

16. Lúc này, Vương Tuấn Khải không quan tâm đến địa vị của mình trong giới. Anh rất hy vọng mình sẽ đi theo con đường của Lưu Hạo Nhiên, có mác “căn chính miêu hồng” (chỉ những người có xuất thân gia đình tốt), sau này sẽ không có người lôi chuyện “lưu lượng” ra nói về anh nữa.

17. Tửu lượng của Tiết Chi Khiêm không tệ, thế nên, anh thường xuyên tham gia một vài bữa tiệc để kéo tài nguyên.

18. Vì muốn đi theo con đường chính kịch nên gần đây, Lý Hiện đã từ chối nhiều chương trình truyền hình.

19. Uông Tô Lang là một người rất hoạt bát, anh có sở thích học cách nói chuyện của một số nghệ sĩ, anh bắt chước rất giống, mỗi lần thực hiện đều có thể khiến mọi người cười nghiêng ngả.

20. Nữ chính Trường Tương Tư đã định là Dương Tử, dự kiến sẽ khởi động vào đầu tháng 3 tới, Ngỗng đã đầu tư cho phim này không ít. Tuy mong muốn Dương Dương đóng nam chính, nhưng hiện tại, phía nam diễn viên chưa đáp lại.

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm - Ảnh 5 

21. Nữ chính của Hậu Lãng đã xác định là Triệu Lộ Tư, nam chính tạm định La Nhất Châu. Dự án này xem chừng phải sau Tết nguyên đán mới có thể khởi động, từ giờ đến lúc đó có những biến động bất ngờ là chuyện bình thường.

22. Kim Thần luôn để ý đến danh tiếng của cô, mấy ngày trước, có nhiều người la ó vì diễn xuất, ekip của cô lập tức phát thông báo và chạy bản thảo.

23. Không còn được Chương Tử Di giúp đỡ nữa, tài nguyên của Chu Nhất Long đã kém đi rất nhiều.

 (Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz)

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