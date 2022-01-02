Bất ngờ với 'Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021', không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng chẳng phải Dương Mịch

Người đẹp này đã vô cùng xuất sắc và vượt qua các đối thủ nặng ký như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Mịch và Chương Tử Di để trở thành 'Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021' của làng giải trí Hoa ngữ.

Sinh năm 1989, Tống Dật có trình độ học vấn "không phải dạng vừa" khi từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Với diễn xuất được đánh giá ở mức khá và hoàn toàn đi lên bằng chính thực lực của mình, Tống Dật có sự nghiệp thành công khá muộn.

Tống Dật có sự nghiệp thành công khá muộn dù đi lên hoàn toàn bằng thực lực của mình

Vai diễn đầu tiên của Tống Dật là Hương Lăng trong Tân Hồng Lâu Mộng, nhưng mãi đến 2015 thông qua tác phẩm Kẻ Ngụy Trang thì nữ diễn viên mới được chú ý. Tuy nhiên, bộ phim Ở Rể được phát sóng vào đầu năm nay mới giúp Tống Dật trở thành "Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021".

Với nhan sắc trẻ trung và thanh thuần của mình, ít ai ngờ rằng Tống Dật đã 32 tuổi. Cô nổi tiếng với làn da trắng phát sáng của mình khi đi dự sự kiện. Chia sẻ về bí quyết để sở hữu làn da trắng đến vậy, cô cũng không ngại tiết lệ mình dùng kem chống nắng siêu nhiều, dù cho là trời âm u hay nắng gắt thì cứ trung bình 2 ngày là nữ diễn viên cho "bay màu" một chai kem chống nắng.

Nhờ phim 'Ở Rể' mà Tống Dật trở thành 'Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2021' của C-biz

"Tôi từng đề cập tới vấn đề này trong một bài phỏng vấn. Vào mùa hè, tôi dùng tới 20-30 chai kem chống nắng. Chúng đều ở dạng lỏng, có thể xịt lên khắp cơ thể. Từ khi còn là học sinh tôi đã chú ý tới việc chăm sóc da và biết được kem chống nắng thực sự quan trọng. Dù là mùa hè nắng gắt hay trời âm u, tia cực tím vẫn tồn tại ở khắp nơi." - Tống Dật chia sẻ.

Ngoài ra, Tống Dật cũng chú trọng vào việc cấp ẩm và cung cấp chất cho làn da. Theo đó, cô còn dùng xịt cấp ẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng và bổ sung các loại nước ép hoa quả, uống đủ nước mỗi ngày.

Để sở hữu làn da trắng đến phát sáng, Tống Dật đã dùng đến 15 lọ kem chống nắng trong một tháng

Ảnh: Internet

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