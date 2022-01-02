Sao nam 'mở bát' đầu năm 2022 bị bắt gặp 'nhún nhảy' trên xe từng đóng đam mỹ và vào vai 'tra nam' khét tiếng?

Sao nam này bị bắt gặp tại trận việc 'ân ái' ngay trên xe tại phim trường của mình ngay ngày đầu năm mới.

Vào ngày 1/1 vừa qua, theo một blogger có tiếng trên Weibo, một sao nam nổi tiếng đã bị bắt gặp "ăn vụng" ngay tại phim trường của mình giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy danh tính thật sự của sao nam này vẫn là một ẩn số nhưng dựa trên những manh mối mà blogger này đưa ra thì đây là một gương mặt khá quen thuộc.

Trần Tinh Húc hiện đang là cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất

Cụ thể, blogger này đã tiết lộ sao nam kể trên từng đóng phim đam mỹ cải biên, đang quay một bộ phim tại Hoành Điếm và tài khoản Weibo có dưới 10 triệu người theo dõi. Ngay lập tức, nhiều "thám tử mạng" đã ra tay bắt được ngay sao nam này.

Tài khoản Weibo của Trần Tinh Húc có hơn 7,6 triệu người theo dõi

Theo đó, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên thì hiện tại chỉ có Trần Tinh Húc - "tra nam" nổi tiếng từng đóng Đông Cung. Được biết, tài khoản Weibo của anh chỉ mới có hơn 7,6 triệu lượt theo dõi, đang quay Tinh Lạc Ngưng Thành Đường ở Hoành Điếm và từng tham gia vào tác phẩm đam mỹ cải biên là Sơn Hà Biểu Lý. Ngoài ra, Trần Tinh Húc cũng từng vướng vào nhiều scandal tình ái liên quan đến các bạn diễn nên càng tăng khả năng thông tin này là chính xác.

Trần Tinh Húc cũng từng tham gia vào phim đam mỹ cải biên và đang có phim quay tại Hoành Điếm

Tuy vậy, thông tin trên mới chỉ dừng lại ở mức "tin đồn không xác thực" và nhiều người cũng cho rằng tin tức này không hề đáng tin. Có ý kiến lại chỉ ra rằng, rất có thể sao nam kia là Trần Triết Viễn hoặc Trương Triết Hạn cũng không chừng.

Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-nam-mo-bat-dau-nam-2022-bi-bat-gap-nhun-nhay-tren-xe-tung-dong-dam-my-va-vao-vai-tra-nam-khet-tieng-444130.html