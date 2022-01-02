Tung ảnh 'mở bát' ngày đầu năm, hai chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh – Dương Mịch bị đưa lên bàn cân so sánh nhan sắc

Ngày đầu năm mới, cư dân mạng đang rần rần so sánh nhan sắc hai bà mẹ một con đình đám của showbiz xứ Trung Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Ngày đầu tiên của năm mới 2022, rất nhiều nghệ sĩ Cbiz đã gửi những lời chúc mừng khai xuân tới cánh truyền thông và những người hâm mộ của mình, mong mọi người đều có một năm 2022 tràn đầy hạnh phúc. Đây cũng là dịp các fan được ngắm nhìn những bộ ảnh lung linh từ thần tượng của mình. Đặc biệt nhất, studio của 2 nữ nghệ sĩ Hoa ngữ hạng A là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đồng loạt chia sẻ bộ ảnh khai xuân với visual khiến fan không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong ngày đầu xuân năm mới

Cũng chính vì thế mà fan hâm mộ của cả 2 nữ thần màn ảnh xứ Trung lại có dịp để so kè nhan sắc, đặt lên bàn cân so sánh từ visual cho đến đời tư và sự nghiệp. Cùng là tình địch của nhau vì từng có thời gian hẹn hò với tài tử Phùng Thiệu Phong, nên Dương Mịch thường hay bị fan của nàng “Sam Sam” tăm tia, so kè với idol của mình. Visual hack tuổi của mỹ nhân họ Triệu khiến nhiều người ghen tị

2022 đánh dấu năm đầu tiên mỹ nhân họ Triệu đón năm mới 1 mình vì đã ly hôn Phùng Thiệu Phong, trong khi đó Dương Mịch cũng là gái độc thân, đã ly hôn Lưu Khải Uy và chia tay tình trẻ Ngụy Đại Huân. Cả hai mỹ nhân đều đón năm mới một mình, nhưng không vì thế mà phảng phất nét u buồn, trái lại cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều cho thấy bản thân đang tận hưởng niềm vui của sự tự do trong ngày đầu năm mới. Cận cảnh nhan sắc ngày càng tươi trẻ của Triệu Lệ Dĩnh Trong bộ ảnh, visual của 2 bà mẹ một con đều đẹp nức tiếng, tươi trẻ như gái đôi mươi với vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Xuất hiện với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như ngày đầu xuân cùng thần thái, khí chất quá ấn tượng, cả hai nữ diễn viên đều nhận được vô vàn lời khen về visual hack tuổi, quả không ngoa khi nói “Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”. Dương Mịch cũng gây bão mạng xã hội khi tung bộ ảnh với khí chất và visual đỉnh cao trong ngày đầu năm Ngoài được ngắm nhìn thần tượng trong ngày khai xuân vô cùng rạng rỡ, người hâm mộ cũng không quên gửi lới chúc mừng năm mới tới hai mỹ nhân và mong chờ idol của mình sẽ có những dự án phim mới vô cùng nổi bật và ấn tượng trong năm 2022 này. Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của bà mẹ một con khiến biết bao người rung động

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