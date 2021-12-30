Bị tung tin 'úp sọt' Phùng Thiệu Phong ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh liền đệ đơn kiện antifan

Hai diễn viên nên duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Minh Lan Truyện, cả hai đăng ký kết hôn và có với nhau một cậu con trai. Những tưởng thần tượng của mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn thế nhưng câu chuyện tình đẹp của nữ diễn viên 8X cùng Phùng Thiệu Phong lại kết thúc sau 3 năm chung sống.

Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo việc đăng ký kết hôn

Gần đây trên các diễn đàn xứ Trung rộ lên thông tin trước khi kết hôn Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai và còn dùng cái thai để ép Phùng Thiệu Phong đăng ký kết hôn cùng với mình, từ đó cô thuận lợi bước chân vào gia đình hào môn danh giá. Tin đồn này khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ bởi Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến nay vẫn luôn mang đến hình ảnh mạnh mẽ, tự lập và không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào.