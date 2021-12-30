Bị tung tin 'úp sọt' Phùng Thiệu Phong ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh liền đệ đơn kiện antifan

Sao quốc tế 30/12/2021 10:23

Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh mang thai để ép Phùng Thiệu Phong kết hôn đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán xôn xao những ngày gần đây.

Hai diễn viên nên duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Minh Lan Truyện, cả hai đăng ký kết hôn và có với nhau một cậu con trai. Những tưởng thần tượng của mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn thế nhưng câu chuyện tình đẹp của nữ diễn viên 8X cùng Phùng Thiệu Phong lại kết thúc sau 3 năm chung sống.

Bị tung tin 'úp sọt' Phùng Thiệu Phong ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh liền đệ đơn kiện antifan - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo việc đăng ký kết hôn

Gần đây trên các diễn đàn xứ Trung rộ lên thông tin trước khi kết hôn Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai và còn dùng cái thai để ép Phùng Thiệu Phong đăng ký kết hôn cùng với mình, từ đó cô thuận lợi bước chân vào gia đình hào môn danh giá. Tin đồn này khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ bởi Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến nay vẫn luôn mang đến hình ảnh mạnh mẽ, tự lập và không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào.

Bị tung tin 'úp sọt' Phùng Thiệu Phong ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh liền đệ đơn kiện antifan - Ảnh 2
Tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh mang thai và ép Phùng Thiệu Phong kết hôn
 

Thậm chí nhiều người hâm mộ còn cảm thấy tiếc cho mỹ nhân Sở Kiều Truyện khi người đẹp kết hôn mà còn không có một đám cưới xa hoa, đẹp như mơ như bao người khác.

Bị tung tin 'úp sọt' Phùng Thiệu Phong ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh liền đệ đơn kiện antifan - Ảnh 3

Bị tung tin 'úp sọt' Phùng Thiệu Phong ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh liền đệ đơn kiện antifan - Ảnh 4

Nhiều người cảm thấy tiếc cho Triệu Lệ Dĩnh vì không có một cuộc hôn nhân viên mãn

Ngay sau khi tin đồn được đăng tải, phía Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng bác bỏ thông tin. Cô cho rằng đây là tin đồn mang tính chất xúc phạm danh dự và nhân phẩm nên cô nhất quyết sẽ không giữ im lặng. Không chỉ vậy, Triệu Lệ Dĩnh đã đệ đơn kiện người tung tin đồn thất thiệt và yêu cầu đối phương phải xin lỗi, đồng thời bồi thường khoản tiền 250.000 Nhân dân tệ (khoảng 890 triệu đồng).

Bị tung tin 'úp sọt' Phùng Thiệu Phong ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh liền đệ đơn kiện antifan - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng bác bỏ tin đồn và kiện những hành vi vu khống, bôi nhọ mình

Cuối cùng, bị cáo đã phải chịu mức phạt 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 106,8 triệu đồng), còn tiết lộ người này nằm trong một nhóm chuyên đi vu khống và đặt điều bôi nhọ Triệu Lệ Dĩnh.

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