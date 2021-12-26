Sau 3 năm phát sóng, 'Minh Lan truyện' của Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến fan thổn thức, lên hot search vì điều này!

Dù bộ phim "Minh Lan truyện" của Triệu Lệ Dĩnh đã kết thúc phát sóng được 3 năm nhưng người hâm mộ vẫn thổn thức vì tác phẩm này.
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Ngày 26/12, weibo đăng tải hình ảnh kỷ niệm tròn 3 năm phát sóng của Minh Lan truyện (Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm). Đây là bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã chiếm sóng mạng xã hội suốt thời gian dài. Bộ phim là quán quân rating đài Hồ Nam năm 2018. Sau 3 năm phát sóng, phim vẫn khiến người xem thổn thức, leo hẳn top 3 hotsearch.
Thời điểm chiếu phim, rating tập cuối trên đài Hồ Nam là 2.21%, chiếm 7,3% thị phần. Tập cuối của phim cũng đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng lượt xem online với hơn 189 triệu view.
Ngoài ra, Minh Lan truyện còn đứng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ các phim truyền hình phát trên iQiYi với 8.779 điểm. Phim cũng lọt Top 20 bộ phim truyền hình có lượt xem cao nhất năm 2020 (theo Enlightent) với con số 2 tỷ 490 triệu.
Phim lấy bối cảnh triều đại Bắc Tống, con gái thứ sáu nhà họ Thịnh – Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp hơn người. Mồ côi mẹ, sống trong cảnh mẹ cả ghét bỏ, tỷ muội khó gần, Minh Lan che giấu sự thông minh, tài năng, nhẫn nhục trưởng thành trong nghịch cảnh để báo thù cho mẹ ruột. Cô có mối tình thời trẻ với Tề Hành - Nguyên Nhược (Chu Nhất Long). Nhưng cuối cùng cả hai không thành đôi.
Minh Lan quen biết nhị công tử Ninh Viễn Hầu Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong). Từ sự hiểu lầm đến cảm thông, Cố Đình Diệp đã động lòng với nàng. Sau khi kết hôn, Minh Lan quản lý gia nghiệp, chỉnh đốn hầu phủ, trừ gian diệt ác. Phu thê hai người tháo gỡ hiểu lầm, tình cảm sâu sắc quyến luyến.