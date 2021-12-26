Sau 3 năm phát sóng, 'Minh Lan truyện' của Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến fan thổn thức, lên hot search vì điều này!

Ngày 26/12, weibo đăng tải hình ảnh kỷ niệm tròn 3 năm phát sóng của Minh Lan truyện (Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm). Đây là bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã chiếm sóng mạng xã hội suốt thời gian dài. Bộ phim là quán quân rating đài Hồ Nam năm 2018. Sau 3 năm phát sóng, phim vẫn khiến người xem thổn thức, leo hẳn top 3 hotsearch.

Thời điểm chiếu phim, rating tập cuối trên đài Hồ Nam là 2.21%, chiếm 7,3% thị phần. Tập cuối của phim cũng đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng lượt xem online với hơn 189 triệu view.

Ngoài ra, Minh Lan truyện còn đứng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ các phim truyền hình phát trên iQiYi với 8.779 điểm. Phim cũng lọt Top 20 bộ phim truyền hình có lượt xem cao nhất năm 2020 (theo Enlightent) với con số 2 tỷ 490 triệu.