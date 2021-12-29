Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ ấn tượng khi được hỏi 'có chịu sống chung với mẹ chồng không?'

Sao quốc tế 29/12/2021 11:11

Câu hỏi nhạy cảm liên quan đến tình cảm giữa mẹ chồng – nàng dâu được Triệu Lệ Dĩnh trả lời vô cùng ấn tượng, thể hiện EQ ngày càng cao.

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn khiến cả showbiz Hoa ngữ chấn động dù trước đó cặp đôi chưa từng lên tiếng về chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn được 5 tháng, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng cho Phùng Thiệu Phong, gia đình nhỏ của cặp đôi nổi tiếng này cuối cùng cũng đã trọn vẹn hơn.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 3 năm, cả 2 bất ngờ tuyên bố ly hôn, biến scandal tình ái của cặp đôi này trở thành vấn đề nóng của Cbiz suốt 1 thời gian dài.

Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ ấn tượng khi được hỏi 'có chịu sống chung với mẹ chồng không?' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong bất ngờ kết hôn, bất ngờ ly hôn khiến cư dân mạng từng xôn xao rất nhiều

Trang BJH ngày 29/12 có 1 bài viết chia sẻ về 1 bài phỏng vấn cũ của Triệu Lệ Dĩnh thuở mới về nhà chồng. Một phóng viên đã trực tiếp đặt câu hỏi cho nàng "Sam Sam" rằng: "Sau khi kết hôn, cô có ở chung cùng mẹ chồng hay không?". Trang BJH nhận định, câu hỏi này của phóng viên như cố tình gây ra ra tình huống khó xử cho Triệu Lệ Dĩnh, khiến cô phải lúng túng.

Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ ấn tượng khi được hỏi 'có chịu sống chung với mẹ chồng không?' - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ cao khi trả lời câu hỏi liên quan tới mẹ chồng

Cứ tưởng câu hỏi này sẽ khiến nữ diễn viên phải bối rối và lảng tránh vấn đề, thế nhưng trái ngược với suy đoán của nhiều người, mỹ nhân 8X lại trả lời vô cùng bình tĩnh: "Tôi sẽ không ở chung đâu. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi mỗi ngày của tôi đều không cố định, sợ rằng có thể ảnh hưởng tới bố mẹ, khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Nhỡ mẹ mà gầy đi thì không tốt chút nào".

Trả lời vấn đề một cách thẳng thắn, tinh tế, nữ diễn viên “Minh Lan Truyện” nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Rất đông netizen gật gù tán thưởng Triệu Lệ Dĩnh sở hữu EQ ngày càng cao, thể hiện được phần nào tính cách ấm áp, chu đáo, biết lo nghĩ cho bố mẹ chồng. 

Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ ấn tượng khi được hỏi 'có chịu sống chung với mẹ chồng không?' - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh thể hiện phần nào tính cách ân cần, chu đáo, quan tâm tới mẹ chồng khi trả lời câu hỏi của phóng viên

Chuyện tình đẹp của cặp đôi tan vỡ khiến không ít fan hâm mộ nuối tiếc, vẫn có nhiều người thầm mong đôi uyên ương sẽ tái hợp lại mối tình này. Vừa qua còn xuất hiện tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp và có một siêu đám cưới vào ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng để giải đáp thắc mắc cho dân tình nên người hâm mộ chỉ có thể chờ đợi thông tin chính thức từ thần tượng của mình.

Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ ấn tượng khi được hỏi 'có chịu sống chung với mẹ chồng không?' - Ảnh 4
Nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi sẽ tái hợp khiến cư dân mạng không khỏi mong đợi
4 vai phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh độc ác nhưng chưa bằng 'tra nam' này

4 vai phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh độc ác nhưng chưa bằng 'tra nam' này

Cùng với Triệu Lệ Dĩnh, các diễn viên Vương Tinh Việt, Bành Quán Anh, Lý Y Hiểu cũng được gọi tên.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Phùng Thiệu Phong Triệu lệ dĩnh mẹ chồng sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

4 vai phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh độc ác nhưng chưa bằng 'tra nam' này

4 vai phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh độc ác nhưng chưa bằng 'tra nam' này

Sau 3 năm phát sóng, 'Minh Lan truyện' của Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến fan thổn thức, lên hot search vì điều này!

Sau 3 năm phát sóng, 'Minh Lan truyện' của Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến fan thổn thức, lên hot search vì điều này!

Bắt trọn khoảnh khắc tựa thần tiên của dàn mỹ nhân: Dương Mịch như nữ thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp', Triệu Lệ Dĩnh quá ngọt ngào

Bắt trọn khoảnh khắc tựa thần tiên của dàn mỹ nhân: Dương Mịch như nữ thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp', Triệu Lệ Dĩnh quá ngọt ngào

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12: Cung Tuấn có người nâng đỡ, Triệu Lệ Dĩnh không vui vì một 'mỹ nữ Tân Cương'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12: Cung Tuấn có người nâng đỡ, Triệu Lệ Dĩnh không vui vì một 'mỹ nữ Tân Cương'

Dương Tử làm nền cho Triệu Lệ Dĩnh khi đụng độ tại sự kiện khủng

Dương Tử làm nền cho Triệu Lệ Dĩnh khi đụng độ tại sự kiện khủng

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với visual đẳng cấp, body sexy cùng khí chất ngút ngàn khi lên ngôi Nữ thần Kim Ưng 7 năm trước

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với visual đẳng cấp, body sexy cùng khí chất ngút ngàn khi lên ngôi Nữ thần Kim Ưng 7 năm trước

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào