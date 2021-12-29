Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ ấn tượng khi được hỏi 'có chịu sống chung với mẹ chồng không?'

Câu hỏi nhạy cảm liên quan đến tình cảm giữa mẹ chồng – nàng dâu được Triệu Lệ Dĩnh trả lời vô cùng ấn tượng, thể hiện EQ ngày càng cao.

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn khiến cả showbiz Hoa ngữ chấn động dù trước đó cặp đôi chưa từng lên tiếng về chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn được 5 tháng, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng cho Phùng Thiệu Phong, gia đình nhỏ của cặp đôi nổi tiếng này cuối cùng cũng đã trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 3 năm, cả 2 bất ngờ tuyên bố ly hôn, biến scandal tình ái của cặp đôi này trở thành vấn đề nóng của Cbiz suốt 1 thời gian dài.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong bất ngờ kết hôn, bất ngờ ly hôn khiến cư dân mạng từng xôn xao rất nhiều Trang BJH ngày 29/12 có 1 bài viết chia sẻ về 1 bài phỏng vấn cũ của Triệu Lệ Dĩnh thuở mới về nhà chồng. Một phóng viên đã trực tiếp đặt câu hỏi cho nàng "Sam Sam" rằng: "Sau khi kết hôn, cô có ở chung cùng mẹ chồng hay không?". Trang BJH nhận định, câu hỏi này của phóng viên như cố tình gây ra ra tình huống khó xử cho Triệu Lệ Dĩnh, khiến cô phải lúng túng. Triệu Lệ Dĩnh thể hiện EQ cao khi trả lời câu hỏi liên quan tới mẹ chồng Cứ tưởng câu hỏi này sẽ khiến nữ diễn viên phải bối rối và lảng tránh vấn đề, thế nhưng trái ngược với suy đoán của nhiều người, mỹ nhân 8X lại trả lời vô cùng bình tĩnh: "Tôi sẽ không ở chung đâu. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi mỗi ngày của tôi đều không cố định, sợ rằng có thể ảnh hưởng tới bố mẹ, khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Nhỡ mẹ mà gầy đi thì không tốt chút nào".

Trả lời vấn đề một cách thẳng thắn, tinh tế, nữ diễn viên “Minh Lan Truyện” nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Rất đông netizen gật gù tán thưởng Triệu Lệ Dĩnh sở hữu EQ ngày càng cao, thể hiện được phần nào tính cách ấm áp, chu đáo, biết lo nghĩ cho bố mẹ chồng. Triệu Lệ Dĩnh thể hiện phần nào tính cách ân cần, chu đáo, quan tâm tới mẹ chồng khi trả lời câu hỏi của phóng viên Chuyện tình đẹp của cặp đôi tan vỡ khiến không ít fan hâm mộ nuối tiếc, vẫn có nhiều người thầm mong đôi uyên ương sẽ tái hợp lại mối tình này. Vừa qua còn xuất hiện tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp và có một siêu đám cưới vào ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng để giải đáp thắc mắc cho dân tình nên người hâm mộ chỉ có thể chờ đợi thông tin chính thức từ thần tượng của mình. Nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi sẽ tái hợp khiến cư dân mạng không khỏi mong đợi

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