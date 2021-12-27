Châu sinh như cố xoay quanh câu chuyện tình yêu bi thương, yêu nhau mà không thể nói cũng không thể ở bên nhau của Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) và Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc). Ngoài đồng cảm với chuyện tình buồn của cặp đôi nhân vật chính, khán giả còn bày tỏ "ghét cay ghét đắng" nam phụ Lưu Tử Hành, do nam diễn viên Vương Tinh Việt thủ vai.

Lưu Tử Hành trở thành thái tử do "hưởng lợi" từ việc đấu đá phe phái trong hoàng cung. Hắn yêu Thời Nghi nên đã tìm cách xin được ban hôn với nàng. Tuy nhiên vì không chiếm được trái tim Thời Nghi cũng như lo sợ bị Châu Sinh Thần cướp ngôi, Lưu Tử Hành đã bày mưu để hại chết Châu Sinh Thần.

Bị khán giả ghét như vậy cũng là một minh chứng cho thấy tài năng diễn xuất của Vương Tinh Việt đã tạo ra cảm xúc. Ít ai biết được rằng, Vương Tinh Việt mới có 19 tuổi, còn rất trẻ cả tuổi nghề lẫn tuổi đời.

Vai diễn Lưu Tử Hành là một vai diễn khá khó nhằn khi phải xây dựng một nhân vật tham vọng, dã tâm với những cảm xúc yêu hận phức tạp dành cho nữ chính. Ở tuổi 19, Vương Tinh Việt đã hoàn thành vai diễn này, mang đến ấn tượng không nhỏ cho người xem.

Triệu Lệ Dĩnh trong phim Ai Là Hung Thủ

Ai là hung thủ là bộ phim đánh dấu sự "lột xác" của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 34 khi thoát khỏi những dạng vai tốt bụng, tươi sáng.

Trong thời gian Ai là hung thủ lên sóng, blogger đăng tải bài viết trên Weibo phân tích một vài chi tiết trong bộ phim Ai là hung thủ và cũng không quên đặt ra câu hỏi: Liệu rằng nữ chính Thẩm Vũ (do Triệu Lệ Dĩnh đóng) là chính diện hay phản diện?

17 năm trước, Thẩm Vũ trong lòng có sẵn câu trả lời, nắm trong tay một vài thông tin quan trọng về tên hung thủ: bức thư với dấu vân tay máu, dáng người cao 1m8, tay trái có một vết bỏng. Tuy nhiên, cô lại chọn cách che dấu, động cơ có thể xuất phát từ việc hung thủ là người thân quen của cô.

Nhưng đến 17 năm sau, Thẩm Vũ trở thành bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, qua một vài tình tiết trong đoạn preview có thể thấy, thân là bác sĩ tâm lý nhưng Thẩm Vũ lại mắc phải vấn đề liên quan đến tâm lý một cách nghiêm trọng, mà điều này hoàn toàn có thể là di chứng tâm lý để lại sau vụ án kinh hoàng xảy ra từ 17 năm trước.

Liên kết lại 2 then chốt trên, blogger rút ra giả thuyết, Thẩm Vũ có lẽ không phải là hung thủ giết người mà rất có thể, cô chính là kẻ đồng phạm. Điểm đáng chú ý nhất là hành động ăn sô-cô-la của Thẩm Vũ đã để lại ấn tượng khá đậm nét trong trí nhớ của người xem, nhiều người đặc biệt dành lời khen cho Triệu lệ Dĩnh khi ánh mắt của cô tại khoảnh khắc đó khiến họ phải ám ảnh và không ngừng suy nghĩ về nó.

Thậm chí, không ít bình luận đánh giá hình tượng nhân vật của mỹ nhân họ Triệu khá đáng sợ. Sự tương phản giữa biểu cảm và khẩu khí cho thấy khả năng diễn xuất của cô với vai diễn này đáng được kỳ vọng ra sao.

Bên cạnh những lần được khen về nét diễn nét ma mãnh, độc ác trong Ai là hung thủ, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao trong những cảnh khóc, chạm tới cảm xúc của khán giả. Cô thể hiện tốt nhất cảm xúc của nhân vật Thẩm Vũ, cũng từ những phân cảnh như vậy mà cô dễ dàng lấy được niềm cảm thông, lòng thương của người xem.

Bành Quán Anh trong phim Vật Trong Tay

Vật trong tay xoay quanh cô gái thông minh Hà Nghiên (Thái Văn Tịnh sắm vai) chẳng may gặp phải kẻ bắt cóc lại ngoài ý muốn trợ giúp cảnh sát đánh gục nghi phạm đang lẩn trốn. Ai ngờ, 7 tháng sau, kẻ xấu đã thay hình đổi dạng, trở thành CEO tập đoàn Phó thị - Phó Thận Hành (Bành Quán Anh sắm vai) và tiến hành trả ân oán với cô bằng những thủ đoạn tàn bạo, biến thái mà không ai có thể ngờ tới được.

Với sự "công phá" màn ảnh của Vật trong tay, nam diễn viên Bành Quán Anh cũng đã thu hút được đông đảo sự chú ý từ phía khán giả. Một phần vì bản thân vai diễn này vô cùng đặc sắc, một phần là do khả năng diễn xuất của nam diễn viên đã vượt xa sự kì vọng của ekip cũng như khán giả.

Đáng chú ý nhất là từng cử chỉ, ánh mắt của nam diễn viên đều khiến cho người xem phải rợn tóc gáy. Nhiều người còn tin rằng với tác phẩmVật trong tay sẽ là đòn bẩy giúp Bành Quán Anh tiến xa hơn trong sự nghiệp tương lai vì lối diễn xuất không chê vào đâu được.

Lý Y Hiểu trong phim Tư Đằng

Khi Tư đằng đi đến hồi kết, nội dung phim ngày càng hấp dẫn hơn khi có sự xuất hiện của Bạch Anh, một nhân cách khác của Tư Đằng. Dù chỉ mới lộ diện vài phút, Bạch Anh do Lý Y Hiểu đảm nhận đã trở thành nhân vật bị ghét nhất phim.

Trái ngược với Tư Đằng đài các, cao ngạo và mỹ miều, Bạch Anh lại là tập hợp của mọi cái xấu. Từ ngoại hình cho đến tính cách đều không có gì để khen, lông mày xếch, mái tóc pha trộn giữa dân quốc và hiện đại, đôi môi sẫm màu và biểu cảm như kẻ có vấn đề tâm lý của cô khiến người ta nhìn thôi cũng đã mất cảm tình. Chẳng những thế, diễn xuất giả trân của Lý Y Hiểu cũng khiến nhân vật này hứng thêm nhiều “gạch đá” của cư dân mạng.

là ác nữ chuyên nghiệp của màn ảnh Hoa ngữ khi trước Tư đằng, cô cũng vào vai một ác nữ trong Minh lan truyện khiến ai nấy không thể nào ưa nổi, với những kiểu cười to, biểu cảm dữ tợn, mắt trợn trừng và lúc nào cũng kêu gào ầm ĩ.