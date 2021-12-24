Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong, thời gian tổ chức đám cưới đã định

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao gần đây.

Vào tối ngày 23/12, một clip được đăng tải trên trang QQ đã nhận được sự chú ý và quan tâm lớn của cư dân mạng. Trong đoạn video, một nguồn tin trong giới khẳng định "chắc nịch" Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã quay trở về bên nhau sau 8 tháng ly hôn cùng vô vàn lùm xùm mâu thuẫn khiến giới báo chí tốn khá nhiều mực. Theo video cho biết, cặp đôi quyết định cho nhau 1 cơ hội nữa để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tên của clip do trang QQ chia sẻ có tựa đề: "Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn rồi, thời gian đám cưới đã được định vào ngày 1/1 năm sau". Trong clip này, phóng viên chia sẻ về việc cặp đôi sẽ tổ chức 1 siêu đám cưới hoành tráng tới mức "kinh thiên động địa".

Đoạn clip về việc Triệu Lệ Dĩnh tái hôn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Điều chú ý nhất là thời gian tổ chức đám cưới của cặp đôi được thông báo vào 1/1 năm sau. Nguồn tin này tiết lộ thêm việc hai vợ chồng muốn tổ chức đám cưới vào ngày này để bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới. Trang QQ giải thích nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh đồng ý tái hôn là do con trai còn quá nhỏ, cô muốn con mình có thể lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhận được tình yêu của cả bố và mẹ. Bên cạnh đó, nguồn tin từ phía blogger cho biết, thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh phải huỷ bỏ nhiều lịch trình công việc. Cả nữ diễn viên lẫn ekip đều đang rất thận trọng trong việc nhìn nhận mọi việc xung quanh, tự đánh giá năng lực của bản thân là có hạn, giờ chỉ còn 1 "chiến lược" cuối cùng đó chính là mượn việc tái hôn để giải quyết vấn đề.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thời còn 'tay trong tay', cùng nhau tham dự các sự kiện - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thông tin một chiều và chưa có xác nhận của người trong cuộc. Triệu Lệ Dĩnh vốn là người ít khi lên tiếng xác nhận những tin đồn như thế này. Do đó, người hâm mộ cũng chỉ bán tín bán nghi về độ xác thực của những thông tin này. Nếu tin đồn là thật, đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn là sự kiện hoành tráng và ấn tượng trong lịch sử showbiz Hoa ngữ.

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