Đọ khối tài sản 'khủng' của cặp 'kỳ phùng địch thủ' Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh phải học hỏi Dương Mịch ở điểm này

Sao quốc tế 21/12/2021 15:03

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều là tiểu Hoa đán thế hệ 8X đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy, cả hai luôn bị đặt lên "bàn cân" so sánh.

Nhắc đến những mỹ nhân Trung Quốc có thu nhập "khủng" nhất, không ai không nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch. Cả hai đều là tiểu Hoa đán thế hệ 8X đình đám Cbiz, sở hữu nhan sắc và loạt bộ phim "ăn khách" đạt tỉ suất lượt xem cao.

Triệu Lệ Dĩnh

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh còn thành công "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh. Nhiều nguồn tin cho rằng thu nhập hàng năm của mỹ nhân này là hơn 100 triệu NDT.

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Triệu Lệ Dĩnh nằm trong top sao nữ có thu nhập 'khủng' nhất Cbiz - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh còn được mệnh danh là "Nữ hoàng rating" vì mỗi một bộ phim do cô đóng chính thì rating cao ngất ngưởng, nổi tiếng khắp châu Á. Theo Forbes, năm 2017, nữ diễn viên đã bỏ túi số tiền 190 triệu NDT (675 tỷ đồng) và lọt top 20 danh sách nghệ sĩ giàu có của Cbiz. Năm 2020, nữ diễn viên được vinh danh ở vị trí số 7 của danh sách các nghệ sĩ có thu nhập cao nhất. Với việc nắm trong tay nhiều bộ phim hot và giá trị thương mại chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, Triệu Lệ Dĩnh đã kiếm về khoản thu nhập lên đến 1,37 tỷ NDT.

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Nữ diễn viên hiện đang nắm trong tay 6 công ty do cô đứng tên - Ảnh: Internet

Theo như giới truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mua một căn biệt thự có giá lên đến 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng gần 400 tỷ đồng), có hồ nhân tạo và khu vườn rộng rãi và xa hoa như một tòa lâu đài thực thụ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn đang nắm trong tay 6 công ty do cô đứng tên, bao gồm văn phòng đại diện văn hoá tại Nam Kinh, văn phòng đại diện công ty điện ảnh và truyền hình Tân Dịch tại Nam Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hoá Lam Sắc Phất Điểm tại Giang Tô, còn có cổ phần ở các công ty điện ảnh Hải Nhuận, Đạo Thảo Hùng...

Dương Mịch

Mỹ nhân sinh năm 1986 sở hữu gia tài diễn xuất "đồ sộ" sau nhiều năm lăn lộn trong giới. Tài sản của nữ diễn viên cũng không "thua chị kém em" so với Triệu Lệ Dĩnh. Khối tài sản này đã được hé lộ sau vụ ly hôn giữa cô và Lưu Khải Uy. Cụ thể, vào tháng 5/2019, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã hoàn thành việc phân chia rõ tài sản, trong đó, khối tài sản của Dương Mịch lên tới 4,5 tỷ NDT (gần 15 nghìn tỷ đồng).

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Dương Mịch cũng sở hữu khối tài sản 'đồ sộ' không thua kém gì Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Sau thành công của những bộ phim, Dương Mịch cũng ẵm luôn hàng loạt hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh bìa tạp chí, tham gia các sự kiện với mức cat-se khủng và trở thành "Nữ hoàng quảng cáo" của Đại lục. Theo ước tính thì cat-se quảng cáo của cô hiện nay vào khoảng 3 triệu NDT, ngang ngửa với đàn chị Triệu Vy. Thậm chí, có nhiều nguồn tin của Sina cho biết, khối tài sản của nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế lên tới 4,5 tỷ tệ (15,1 nghìn tỷ đồng).

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Nữ diễn viên được mệnh danh là 'con ong chăm chỉ' trong giới - Ảnh: Internet

Ngoài vai trò là một diễn viên, Dương Mịch còn rất thành công trong việc vai trò quản lý. Khi mà một loạt "gà" nhà do Dương Mịch đào tạo và nâng đỡ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang,... cũng ngày càng nổi tiếng.

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Để có thể gần gũi với thần tượng của mình, Triệu Lệ Dĩnh "buộc" phải trở thành một diễn viên hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ.

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