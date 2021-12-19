Triệu Lệ Dĩnh từng rớt cả hai vai chính trong Hoàn Châu Cách Cách vì bị đạo diễn 'ghét'?

Vì diễn xuất có phần non nớt của mình, Triệu Lệ Dĩnh từng phải nhận lại ê chề khi đi casting cho bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách.
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Ít ai biết Triệu Lệ Dĩnh từng góp mặt trong một bộ phim khá có tên tuổi thuở mới vào nghề chính là Tân Hoàn Châu Cách Cách. Tuy nhiên, bởi vì ít có kinh nghiệm và diễn xuất quá non nớt nên Triệu Lệ Dĩnh của khi đó đã có một trải nghiệm khá là "xu cà na".
Cụ thể, trên một chương trình truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh đã tiết lộ một kỷ niệm khá thú vị của cô và bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách. Cũng như nhiều diễn viên trẻ khác, nữ minh tinh thuở ấy cũng khá tham vọng nên đã casting cho vai Tiểu Yến Tử. Tuy vậy, vì nhiều lý do từ ngoại hình đến diễn xuất mà Triệu Lệ Dĩnh đã bị đánh rớt ngay từ "vòng gửi xe".
Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được vị đạo diễn của Tân Hoàn Châu Cách Cách tạo điều kiện để thử vai Hạ Tử Vi cho dù người này "có vẻ không thích lắm". Nhưng cuối cùng thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đánh rớt hỏi cả hai vai chính vì diễn xuất không đạt.
Có lẽ là nhờ ngoại hình sáng và khá hợp với vai Tình Nhi nên Triệu Lệ Dĩnh đã được ê-kíp của bộ phim trao cho vai diễn này. Nhìn lại vai phụ này, nhiều người cho rằng có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đã gặp may khi cả hai diễn viên đóng chính cho Tân Hoàn Châu Cách Cách hiện tại không thể bằng nổi 1 phần 10 so với Triệu Lệ Dĩnh khi so về độ nổi tiếng.