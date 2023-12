Triệu Lệ Dĩnh từng rớt cả hai vai chính trong Hoàn Châu Cách Cách vì bị đạo diễn 'ghét'?

Vì diễn xuất có phần non nớt của mình, Triệu Lệ Dĩnh từng phải nhận lại ê chề khi đi casting cho bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách.

Ít ai biết Triệu Lệ Dĩnh từng góp mặt trong một bộ phim khá có tên tuổi thuở mới vào nghề chính là Tân Hoàn Châu Cách Cách. Tuy nhiên, bởi vì ít có kinh nghiệm và diễn xuất quá non nớt nên Triệu Lệ Dĩnh của khi đó đã có một trải nghiệm khá là "xu cà na".

Triệu Lệ Dĩnh đã tiết lộ một kỷ niệm khá thú vị của cô và bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách trên một chương trình truyền hình

Cụ thể, trên một chương trình truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh đã tiết lộ một kỷ niệm khá thú vị của cô và bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách. Cũng như nhiều diễn viên trẻ khác, nữ minh tinh thuở ấy cũng khá tham vọng nên đã casting cho vai Tiểu Yến Tử. Tuy vậy, vì nhiều lý do từ ngoại hình đến diễn xuất mà Triệu Lệ Dĩnh đã bị đánh rớt ngay từ "vòng gửi xe".

Triệu Lệ Dĩnh từng bị đánh rớt cả hai vai chính của Tân Hoàn Châu Cách Cách

Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được vị đạo diễn của Tân Hoàn Châu Cách Cách tạo điều kiện để thử vai Hạ Tử Vi cho dù người này "có vẻ không thích lắm". Nhưng cuối cùng thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đánh rớt hỏi cả hai vai chính vì diễn xuất không đạt.

So với hai nữ chính, tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh hiện tại 'không phải dạng vừa đâu'

Có lẽ là nhờ ngoại hình sáng và khá hợp với vai Tình Nhi nên Triệu Lệ Dĩnh đã được ê-kíp của bộ phim trao cho vai diễn này. Nhìn lại vai phụ này, nhiều người cho rằng có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đã gặp may khi cả hai diễn viên đóng chính cho Tân Hoàn Châu Cách Cách hiện tại không thể bằng nổi 1 phần 10 so với Triệu Lệ Dĩnh khi so về độ nổi tiếng.

Trịnh Sảng mới là người được chọn đóng chính Hoa Thiên Cốt thay cho Triệu Lệ Dĩnh, netizen cảm tạ vì đã từ chối Nhiều người cho rằng, quả thật là quá may mắn cho Hoa Thiên Cốt khi Trịnh Sảng đã từ chối vai nữ chính, nhờ vậy phim mới thành công và Triệu Lệ Dĩnh cũng thuận lợi vươn lên sao thành sao hạng A.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-tung-rot-ca-hai-vai-chinh-trong-hoan-chau-cach-cach-vi-bi-dao-dien-ghet-442207.html