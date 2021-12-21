Sau cuộc hôn nhân kéo dài gần 5 năm, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ công khai ly hôn vào tháng 12/2018.

Trong giai đoạn mới kết hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn xuất hiện "tay trong tay" và vô cùng hạnh phúc tại các sự kiện. Nhưng hai năm sau đám cưới, họ đã không còn xuất hiện thường xuyên bên nhau và đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Sau khi cả hai "đường au nấy đi", mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy rạn nứt được đồn đoán rằng cả hai đều tham vọng với sự nghiệp riêng. Thậm chí, có người còn cho rằng Dương Mịch ngoại tình và có con riêng với nam thần Lý Dịch Phong.

Sau gần 5 năm chung sống, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ công khai ly hôn - Ảnh: Internet Mới đây, trang Sohu có "đào" lại một chia sẻ của Dương Mịch trước đây liên quan tới cuộc sống hôn nhân giữa cô cùng Lưu Khải Uy. Cụ thể, trong một lần trả lời phỏng vấn, Dương Mịch được MC hỏi rằng: "Liệu hai vợ chồng có thường xuyên giúp nhau mua quần áo hay đưa ra nhận xét về đối phương không?" Lúc đó, Dương Mịch trả lời rất nhanh nhưng vô cùng chân thành rằng, bản thân cô không có suy nghĩ như vậy cũng như chưa từng mua quà gây bất ngờ cho đối phương. Theo Dương Mịch, cả cô và Lưu Khải Uy đều tương đối lười biếng trong chuyện này. Cả hai thậm chí còn lười nấu ăn tại nhà, thay vào đó là hay gọi đồ bên ngoài về cho tiện. Ngoài ra, cả hai cũng khác so với những cặp đôi bình thường. Đối với họ, việc cùng nhau ra ngoài rạp xem phim là một điều xa xỉ.

Sự nghiệp, danh tiếng và nhan sắc của Dương Mịch đều thăng hoa đáng kể từ khi quay lại cuộc sống độc thân - Ảnh: Internet Do quá bận rộn với lịch trình công việc nên Dương Mịch và Lưu Khải Uy sẽ chỉ đi xem nếu đó là phim cả hai cùng quan tâm. Từ chia sẻ này, nhiều người cho rằng, phải chăng đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi sớm ly hôn. Hiện tại, Dương Mịch dồn sức cho sự nghiệp. Nữ diễn viên luôn bận rộn với những bộ phim, những chương trình quảng cáo, các sự kiện trong vào ngoài nước. Sự nghiệp, danh tiếng và nhan sắc của Dương Mịch đều thăng hoa đáng kể từ khi quay lại cuộc sống độc thân.

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