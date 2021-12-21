Rời xa bộ lọc chỉnh sửa ảnh, các mỹ nhân Cbiz đình đám còn lại gì trong mắt khán giả?

Loạt ảnh dưới đây chính là minh chứng cho nhan sắc có cực phẩm hay không của các sao Hoa ngữ đình đám hiện nay.

Nữ diễn viên là một trong tứ đại mỹ nhân Tân Cương. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân Tân Cương luôn là một trong những tâm điểm được khán giả chú ý đến bởi nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm của mình.

Ngoại hình tựa thiên thần của cô luôn được cư dân mạng yêu thích. Có thể thấy, sở hữu gương mặt và vóc dáng hoàn hảo, cô nàng vẫn có thể giữ vững vẻ đẹp của mình dù không dùng đến bộ lọc chỉnh sửa ảnh. Trong thế hệ những tiểu hoa trẻ của làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng xứng đáng khi được xếp vào hàng cực phẩm nhan sắc, với vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sang chảnh.

Quan Hiểu Đồng

Tiểu hoa đán được chú ý nhiều hơn khi trở thành bạn gái của nam diễn viên nổi tiếng Lộc Hàm. Chính vì sánh vai cùng nam thần, cư dân mạng đã không ngừng soi mói và từ đó gây nên tranh cãi về ngoại hình của cô khi không qua chỉnh sửa.

Có thể thấy nếu không dùng bộ lọc, gương mặt của Quan Hiểu Đồng vẫn xinh đẹp nhưng thân hình không còn mình hạc xương mai nữa mà trông khá mũm mĩm và không được thon thả.

Dương Mịch

"Nữ hoàng rating" là một trong những tiểu hoa đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Song, không ít người đã nhiều lần tranh cãi kịch liệt về ngoại hình của cô. Khi rời xa bộ lọc làm đẹp, không chỉ màu da của Dương Mịch thay đổi mà còn rất nhiều nếp nhăn xuất hiện. Nhìn những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Dương Mịch, cư dân mạng dường như không tin vào mắt mình.

Dương Tử

Trong số dàn mỹ nhân Cbiz thế hệ 9X cực hot thời điểm hiện tại, Dương Tử là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất trên bình diện nhan sắc. Dù nổi đình nổi đám với rất nhiều bộ phim ăn khách, song khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, Dương Tử liên tục bị đồng nghiệp"dìm hàng" thảm hại.

Nhìn vào bức ảnh mộc mạc bên phải có thể thấy gương mặt Dương Tử không những căng cứng mà còn trông mất tự nhiên. Nhiều người xem xong cảm thấy thất vọng về diện mạo của cô nàng. Cũng không ít người bênh vực rằng cô nàng cực hợp với những lối trang điểm dịu dàng, khoe được lợi thế nhan sắc như đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ cùng nụ cười khả ái. Vì vậy, hình tượng không hợp đã khiến nhan sắc của cô nàng "mất điểm".