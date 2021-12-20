5 sao nữ có diễn xuất 'lố' nhất năm 2021: Chương Tử Di cưa sừng làm nghé, 'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ cũng chỉ đến thế là cùng

Sao quốc tế 20/12/2021 11:34

Ngoài những gương mặt đã nổi tiếng là "một màu" trong diễn xuất, danh sách này còn có sự xuất hiện của 'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ và nữ diễn viên kỳ cựu Chương Tử Di.

Năm 2021 vừa qua là một năm khá ảm đạm đối với nền điện ảnh Hoa ngữ khi có ít bộ phim ghi lại ấn tượng tốt mà các tác phẩm "rác" với nội dung "mì ăn liền" cùng diễn xuất yếu kém của dàn diễn viên lại vô cùng nhiều. Thậm chí nhiều bộ phim bị vạ lây bởi biểu cảm "quá lố" của dàn minh tinh tham gia phim.

1. Chương Tử Di

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Biểu cảm 'gái 15' của Chương Tử Di bị chê bai thậm tệ

Trong tác phẩm mới nhất của Chương Tử Di, nữ diễn viên hóa thân thành một nhân vật mới chỉ 15 tuổi trong khi bản thân đã chạm ngưỡng 40. Dù thu về lượt xem khủng nhưng nhiều khán giả đã chia sẻ rằng họ không thể "ngấm" nổi biểu cảm "cưa sừng làm nghé" của nữ diễn viên họ Chương. Những chi tiết nhỏ nhất của nữ minh tinh từ cái lắc đầu ngượng ngùng, le lưỡi tinh nghịch của cô đều khiến người xem cảm thấy "sượng trân".

2. Châu Đông Vũ

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Biểu cảm khó hiểu của Châu Đông Vũ, rồi cô đang giận hay đang đùa vui?

Được biết đến là một trong những Ảnh hậu trẻ nhất nền điện ảnh Hoa ngữ, nhưng vai diễn của Châu Đông Vũ trong Thượng Cổ Quyết Trần lại khiến nhiều người đặt câu hỏi về thực lực của cô. Nhiều cảnh tức giận và cười đùa trong phim đều được Châu Đông vũ dùng chung một biểu cảm, khán giả cũng từ đó băn khoăn ít nhiều về kỹ năng diễn xuất của cô.

3. Ngô Tuyên Nghi

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Ngô Tuyên Nghi ăn táo cũng không quên nghiến răng, khoe răng khểnh

Dù bộ phim cũng Chỉ Là Hạt Bụi mà Ngô Tuyên Nghi tham gia năm nay đứng thứ hai về lượt view YouTube trong danh sách các bộ phim Hoa ngữ, nhưng diễn xuất của cô thật sự là quá lố đến mức khán giả chỉ biết cười cho qua chuyện. Nữ diễn viên còn có sở thích nghiến răng, khoe răng khểnh ở mọi phân cảnh, thậm chí lúc ăn táo thì điệu bộ này cũng làm người khác chán ghét đến vô cùng.

4. Trương Chỉ Khê

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Ngô Tuyên Nghi cho rằng diễn xuất của mình 'rất táo bạo, như bước ra từ trong sách'

Không biết có phải học cùng một "lò" không mà diễn xuất của Trương Chỉ Khê lại giống với Ngô Tuyên Nghi đến thế. Trong tác phẩm Sáng Như Trăng Trong Mây, cô có nhiều biểu cảm cường điệu đến lố lăng. Tuy nhiên, Trương Chỉ Khê lại nghĩ khác, cô còn cho rằng diễn xuất của mình "rất táo bạo, như bước ra từ trong sách".

5. Ngô Cẩn Ngôn

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Ngô Cẩn Ngôn không rơi một giọt nước mắt nào dù cho đang khóc

Kể từ khi được Vu Chính giao cho vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược tới nay, Ngô Cẩn Ngôn chưa có tác phẩm nào thật sự xuất sắc. Trong bộ phim Giữa Thanh Xuân mới đây của nữ diễn viên, các biểu cảm của cô được nhận xét là "ngàn năm như một", không hề có sự đột phá hay thay đổi nào. Từ cảnh bất ngờ đến tức giận òa khóc, người xem cũng chỉ thấy một sự "lố" từ cô nàng".

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