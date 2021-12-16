So tài 8 mỹ nhân Hoa Ngữ trong điệu múa truyền thống: Chương Tử Di đẹp nao lòng, Triệu Lộ Tư gây tranh cãi

Sao quốc tế 16/12/2021 13:36

Ngoài đọ nhan sắc thì màn múa truyền thống trên phim cổ trang Hoa ngữ của các mỹ nhân đình đám như Đồng Lệ Á, Tôn Lệ, Chương Tử Di, Đổng Khiết,... cũng làm say đắm lòng người.

1. Trần Hảo

Trong Tam Quốc, Trần Hảo đảm nhận vai Điêu Thuyền – một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc đã biểu diễn một điệu múa cổ hết sức kiều diễm với tay áo dài.

Cô được mệnh danh là "Nàng điêu thuyền đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ" và là mỹ nhân được nam giới khát khao cách đây 10 năm. Người đẹp sớm bộc lộ đam mê và năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ.

2. Chương Tử Di

Cảnh múa của Chương Tử Di trong Thập Diện Mai Phục cho tới bây giờ vẫn được coi là một trong những cảnh múa kinh điển của nền điện ảnh Trung Hoa. Vẻ kiều diễm, thanh thoát của cô đã khiến bao khán giả phải xiêu lòng. Chương Tử Di cũng nhận được đề cử Quả cầu vàng 2006 hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn này.

Trong bộ phim nổi tiếng Hồi ức của một Geisha, điệu múa tuyết tuyệt đẹp của Chương Tử Di đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

3. Tôn Lệ

Tôn Lệ ghi dấu ấn với vai Chân Hoàn trong Hậu cung Chân Hoàn truyện - tác phẩm đánh dấu mốc son của dòng phim cung đấu. Khi tham gia "Chân Hoàn Truyện", cô đã thể hiện điệu múa Kinh Hồng Vũ kinh điển hết sức xuất sắc. Từng động tác của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển và đầy sức hút. Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những phân cảnh đẹp nhất của bộ phim.

 

4. Đổng Khiết

Đổng Khiết từng thể hiện một màn múa bllet hết sức ấn tượng trong phim Yêu nhau 10 năm cùng Đặng Siêu. Ngoài ra, điệu múa Tương hội của cô trong "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" bản 2007 cũng giúp nữ diễn viên thu hút về một lượng lớn người hâm mộ. Nhờ điệu múa này, Đổng Khiết được nhiều khán giả xem là Chúc Anh Đài xinh đẹp nhất trong lịch sử.

5. Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi để lại dấu ấn sâu sắc với màn múa với một nhành hoa, một thân y phục đỏ chói diễm lệ trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Bộ phim này không chỉ giúp người đẹp vươn lên hàng sao hạng A mà còn se duyên cho cô với bạn diễn Ngô Kỳ Long. Gương mặt xinh đẹp đậm nét cổ trang và diễn xuất tự nhiên, mềm mại của cô khiến khán giả phải tan chảy.

6. Đồng Lệ Á

Đồng Lệ Á từng thể hiện khả năng múa điêu luyện của mình trong nhiều bộ phim, từ cổ trang cho đến hiện đại. Đặc biệt, trong Mơ Về Triều Đường, hình ảnh mỹ nữ Tân Cương đeo mặt nạ với điệu múa uyển chuyển đã "đánh gục" trái tim khán giả. Màn múa này của Đồng Lệ Á được mệnh danh là "người phụ nữ chỉ có trên thiên đường".

7. Lý Thấm

Lý Thấm từng thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện của mình trong Cẩm Tú Nam Ca. Nữ diễn viên khiến khán giả choáng ngợp với nhan sắc mỹ miều trong trang phục đen huyền bí. Tô son đỏ bắt mắt, lại còn đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, Lý Thấm vừa bước ra đã khiến khung hình sáng bừng. Nhờ có kỹ năng vũ đạo tốt nên cô nàng dễ dàng phối hợp với các vũ công bên cạnh.

8. Triệu Lộ Tư

Trong Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, Triệu Lộ Tư cũng xuất hiện với một điệu múa lên hẳn hotsearch. Người đẹp đã gây ấn tượng bởi visual nhẹ nhàng, trang phục được đầu tư kĩ lưỡng.

So tài 8 mỹ nhân Hoa Ngữ trong điệu múa truyền thống: Chương Tử Di đẹp nao lòng, Triệu Lộ Tư gây tranh cãi - Ảnh 1

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng nhận được khá nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Cô liên tiếp hứng ‘gạch đá’ vì cảnh múa ‘không được đẹp đẽ mấy’. Dù âm nhạc du dương cùng tiếng hát vang vọng nhưng điệu múa của nữ chính Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư) dường như không khớp với mọi thứ.

Cô nàng chỉ khéo léo xoay vài vòng, sau đó uốn tay, lắc hông cho có lệ. Thậm chí, tình tiết hạ lưng về phía sau lại chỉ thực hiện một cách hời hợt. Nhiều người còn so sánh điệu múa của cô như ‘loăng quăng’. 

Cùng là cảnh múa nhưng khi so sánh với các đàn chị như Chương Tử Di, Lưu Thi Thi, Tôn Lệ… có lẽ Triệu Lộ Tư chỉ ở trình độ nhập môn.

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