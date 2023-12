Đương là 'Tam kim Ảnh hậu' của nền điện ảnh Hoa ngữ, Châu Đông Vũ vẫn bị 'miệt thị' chỉ vì lý do này

Những bộ phim của nữ diễn viên đều được giới chuyên môn lẫn khán giả khó tính công nhận và dành rất nhiều tình cảm, trong số đó phải kể đến như: "Thất Nguyệt và An Sinh", "Chúng ta của sau này", "Em của thời niên thiếu",...

Châu Đông Vũ đã trở thành 'Tam kim Ảnh hậu' của nền điện ảnh Hoa ngữ ở độ tuổi còn rất trẻ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chính vì nhan sắc "kém nổi bật" này, cô nàng thường bị không ít người cho rằng thành công này của cô là do may mắn vì điện ảnh Hoa ngữ đang thiếu những nữ diễn viên trẻ. Đôi mắt một mí, gương mặt kém sắc bị xen là thiếu khí chất hơn hẳn so với những "Mưu nữ lang" đời đầu như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết.

Không chỉ có nhan sắc, ngoại hình của cô nàng cũng luôn gây tranh cãi mỗi khi xuất hiện. Dưới ống kính truyền thông, Châu Đông Vũ mang đến cảm giác gầy gò, yếu ớt và thiếu sức sống. Nhìn vóc dáng này nhiều người còn mường tượng cô ấy sẽ bị gió thổi bay.