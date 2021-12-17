Đương là 'Tam kim Ảnh hậu' của nền điện ảnh Hoa ngữ, Châu Đông Vũ vẫn bị 'miệt thị' chỉ vì lý do này

Sao quốc tế 17/12/2021 11:26

Mới đây, những bức ảnh mà Châu Đông Vũ đi dự sự kiện thương mại đã gây ra sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Châu Đông Vũ là nữ diễn viên không sở hữu nhan sắc theo tiêu chuẩn mỹ nhân của làng điện ảnh Hoa ngữ, nhưng cô vẫn đạt thành tích cao ở tuổi còn rất trẻ và được nhiều khán giả công nhận. Mười năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, nữ diễn viên đã trở thành Tam kim Ảnh hậu của điện ảnh Hoa ngữ (ba giải thưởng lớn của điện ảnh, gồm Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng).

Những bộ phim của nữ diễn viên đều được giới chuyên môn lẫn khán giả khó tính công nhận và dành rất nhiều tình cảm, trong số đó phải kể đến như: "Thất Nguyệt và An Sinh", "Chúng ta của sau này", "Em của thời niên thiếu",...

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Châu Đông Vũ đã trở thành 'Tam kim Ảnh hậu' của nền điện ảnh Hoa ngữ ở độ tuổi còn rất trẻ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chính vì nhan sắc "kém nổi bật" này, cô nàng thường bị không ít người cho rằng thành công này của cô là do may mắn vì điện ảnh Hoa ngữ đang thiếu những nữ diễn viên trẻ. Đôi mắt một mí, gương mặt kém sắc bị xen là thiếu khí chất hơn hẳn so với những "Mưu nữ lang" đời đầu như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết.

Không chỉ có nhan sắc, ngoại hình của cô nàng cũng luôn gây tranh cãi mỗi khi xuất hiện. Dưới ống kính truyền thông, Châu Đông Vũ mang đến cảm giác gầy gò, yếu ớt và thiếu sức sống. Nhìn vóc dáng này nhiều người còn mường tượng cô ấy sẽ bị gió thổi bay. 

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Tỷ lệ nghịch với kĩ năng diễn xuất, vẻ ngoài của 'ảnh hậu' thường bị cho là kém sắc và không nổi bật - Ảnh: Internet

Mới đây, những bức ảnh mà Châu Đông Vũ mặc chiếc váy vàng khi đi dự sự kiện thương mại nào đó lan truyền trên mạng xã hội. Có người cho rằng nữ diễn viên trông như một đứa trẻ con mặc đồ người lớn. Thậm chí, một số anh con trai còn buông lời "cay đắng": "Tôi là đàn ông mà còn có đường cong giống phụ nữ hơn cô ấy", "Không nên có một nữ diễn viên thứ hai như thế này trong làng giải trí, ngoài đời cũng vậy". Có thể thấy, dù cô nàng có tài giỏi đến đâu thì trong Cbiz ngày nay, vẻ bề ngoài cũng thực sự rất quan trọng.

chau dong vu 2Đương là 'Tam kim Ảnh hậu' của nền điện ảnh Hoa ngữ, Châu Đông Vũ vẫn bị 'miệt thị' chỉ vì lý do này - Ảnh 4Đương là 'Tam kim Ảnh hậu' của nền điện ảnh Hoa ngữ, Châu Đông Vũ vẫn bị 'miệt thị' chỉ vì lý do này - Ảnh 5
Nữ diễn viên trong sự kiện gần đay nhất - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của "ảnh hậu" không có gì phải bàn cãi. Bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ trong những năm qua, Châu Đông Vũ đã khẳng định cô đi lên từ thực lực chứ không phải nhan sắc cũng chẳng phải nhờ vào scandal. Hiện tại, nữ diễn viên đã gặt hái được những thành công nhất định và đang trên con đường trở thành đại Hoa đán của điện ảnh.

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