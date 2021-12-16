Xứng đáng với danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' như hiện nay, Châu Tấn không ngần ngại tiết lộ 'bí kíp' đặc biệt này

Sao quốc tế 16/12/2021 12:30

Được mệnh danh là "Quốc bảo diễn xuất" của làng điện ảnh xứ Trung, Châu Tấn đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả bằng tài năng của mình qua nhiều tác phẩm huyền thoại.

Nữ diễn viên Châu Tấn được mệnh danh là "Quốc bảo diễn xuất" tại Trung Quốc. Nữ diễn viên đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả bằng tài năng của mình qua nhiều tác phẩm huyền thoại như: Họa Bì, Cao Lương Đỏ, Long Môn Phi Giáp, Hậu Cung Như Ý Truyện và vô số tác phẩm nổi bật khác. Cô được xem là số ít diễn viên điện ảnh hiếm hoi thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình với nhiều tác phẩm và vai diễn để đời.

chau tan
Châu Tấn được mệnh danh là 'Quốc bảo diễn xuất' tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về công việc của mình trong một chương trình tạp kỹ mới. Khi được hỏi về "bí kíp" diễn xuất tốt một bộ phim. "Thiên tài diễn xuất" bộc bạch rằng: "Trước hết, tôi cần phải xem xét kỹ tính cách các nhân vật để từ đó có những tình tiết, hành động phù hợp trong các cảnh phim. Đối với một diễn viên thực lực, việc nghiên cứu kịch bản vô cùng quan trọng".

Vốn là người rất coi trọng kịch bản, cô thường để kịch bản trên giường mỗi khi tham gia một bộ phim nào đó. Một nửa giường để kịch bản, một nửa để ngủ. Cách làm này cũng giúp Châu Tấn có thể đọc kịch bản bất cứ lúc nào.

chau tan 1Xứng đáng với danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' như hiện nay, Châu Tấn không ngần ngại tiết lộ 'bí kíp' đặc biệt này - Ảnh 3
Nữ diễn viên trong bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện đình đám - Ảnh: Internet

Sự tận tâm của Châu Tấn không chỉ thể hiện ở khía cạnh trên. Với mỗi cảnh quay, "quốc bảo diễn xuất" đều dồn hết tâm sức. Khi đóng Hậu Cung Như Ý Truyện, để biết được phản ứng của nhân vật khi bị tát, nữ diễn viên đã để cho bạn diễn xuống tay thật chứ không đóng thế. Nữ diễn viên cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu muốn cô tham gia cảnh quay này thì bạn diễn phải đánh thật. Đó là cách riêng để Châu Tấn hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc nhất.

chau tan 3
Châu Tấn sẵn sàng 'ăn đòn' để hoàn thành cảnh quay trong phim Hậu Cung Như Ý Truyện - Ảnh: Chụp màn hình

Chính nhờ sự yêu nghề và tôn trọng nghề mà Châu Tấn luôn chọn cho mình con đường đi chông gai. Ngoài nét diễn chân thật, đôi mắt hút hồn, "Tam kim ảnh hậu" còn được biết đến như một "tượng đài nhan sắc" không tuổi. 

'Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc' Châu Tấn lấy 'cạn nước mắt' của khán giả vì chuyện ly dị ở tuổi 30

'Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc' Châu Tấn lấy 'cạn nước mắt' của khán giả vì chuyện ly dị ở tuổi 30

Dù chưa hề học qua một trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào nhưng nữ diễn viên Châu Tấn lại được công chúng và giới chuyên môn đánh giá là "quốc bảo diễn xuất" của Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn Sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Hậu Cung Như Ý Truyện làng sao

TIN LIÊN QUAN

'Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc' Châu Tấn lấy 'cạn nước mắt' của khán giả vì chuyện ly dị ở tuổi 30

'Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc' Châu Tấn lấy 'cạn nước mắt' của khán giả vì chuyện ly dị ở tuổi 30

Phim mới của Châu Tấn 'nối gót' Triệu Lệ Dĩnh, bị tố đạo nhái 'bom tấn' của Selena Gomez

Phim mới của Châu Tấn 'nối gót' Triệu Lệ Dĩnh, bị tố đạo nhái 'bom tấn' của Selena Gomez

Nữ hoàng phim truyền hình Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh 'mất tích' , Đàm Tùng Vận 'chào thua' trước đàn em của Dương Mịch

Nữ hoàng phim truyền hình Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh 'mất tích' , Đàm Tùng Vận 'chào thua' trước đàn em của Dương Mịch

Ảnh cưới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị 'rò rỉ' khiến cư dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt'

Ảnh cưới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị 'rò rỉ' khiến cư dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt'

Những người đàn ông quyền lực nguyện 'chống lưng' cho Triệu Lệ Dĩnh: người thì tạo ra các tác phẩm đình đám, người là 'phú nhị đại gia'

Những người đàn ông quyền lực nguyện 'chống lưng' cho Triệu Lệ Dĩnh: người thì tạo ra các tác phẩm đình đám, người là 'phú nhị đại gia'

Những mỹ nhân 'mình hạc xương mai' thống trị Cbiz: Dương Mịch như 'bộ xương di động', người cuối cùng còn gây sửng sốt hơn

Những mỹ nhân 'mình hạc xương mai' thống trị Cbiz: Dương Mịch như 'bộ xương di động', người cuối cùng còn gây sửng sốt hơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào