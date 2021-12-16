Xứng đáng với danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' như hiện nay, Châu Tấn không ngần ngại tiết lộ 'bí kíp' đặc biệt này

Nữ diễn viên Châu Tấn được mệnh danh là "Quốc bảo diễn xuất" tại Trung Quốc. Nữ diễn viên đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả bằng tài năng của mình qua nhiều tác phẩm huyền thoại như: Họa Bì, Cao Lương Đỏ, Long Môn Phi Giáp, Hậu Cung Như Ý Truyện và vô số tác phẩm nổi bật khác. Cô được xem là số ít diễn viên điện ảnh hiếm hoi thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình với nhiều tác phẩm và vai diễn để đời.

Châu Tấn được mệnh danh là 'Quốc bảo diễn xuất' tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về công việc của mình trong một chương trình tạp kỹ mới. Khi được hỏi về "bí kíp" diễn xuất tốt một bộ phim. "Thiên tài diễn xuất" bộc bạch rằng: "Trước hết, tôi cần phải xem xét kỹ tính cách các nhân vật để từ đó có những tình tiết, hành động phù hợp trong các cảnh phim. Đối với một diễn viên thực lực, việc nghiên cứu kịch bản vô cùng quan trọng".