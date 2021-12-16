Xứng đáng với danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' như hiện nay, Châu Tấn không ngần ngại tiết lộ 'bí kíp' đặc biệt này

Được mệnh danh là "Quốc bảo diễn xuất" của làng điện ảnh xứ Trung, Châu Tấn đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả bằng tài năng của mình qua nhiều tác phẩm huyền thoại.
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Nữ diễn viên Châu Tấn được mệnh danh là "Quốc bảo diễn xuất" tại Trung Quốc. Nữ diễn viên đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả bằng tài năng của mình qua nhiều tác phẩm huyền thoại như: Họa Bì, Cao Lương Đỏ, Long Môn Phi Giáp, Hậu Cung Như Ý Truyện và vô số tác phẩm nổi bật khác. Cô được xem là số ít diễn viên điện ảnh hiếm hoi thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình với nhiều tác phẩm và vai diễn để đời.
Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về công việc của mình trong một chương trình tạp kỹ mới. Khi được hỏi về "bí kíp" diễn xuất tốt một bộ phim. "Thiên tài diễn xuất" bộc bạch rằng: "Trước hết, tôi cần phải xem xét kỹ tính cách các nhân vật để từ đó có những tình tiết, hành động phù hợp trong các cảnh phim. Đối với một diễn viên thực lực, việc nghiên cứu kịch bản vô cùng quan trọng".
Vốn là người rất coi trọng kịch bản, cô thường để kịch bản trên giường mỗi khi tham gia một bộ phim nào đó. Một nửa giường để kịch bản, một nửa để ngủ. Cách làm này cũng giúp Châu Tấn có thể đọc kịch bản bất cứ lúc nào.
Sự tận tâm của Châu Tấn không chỉ thể hiện ở khía cạnh trên. Với mỗi cảnh quay, "quốc bảo diễn xuất" đều dồn hết tâm sức. Khi đóng Hậu Cung Như Ý Truyện, để biết được phản ứng của nhân vật khi bị tát, nữ diễn viên đã để cho bạn diễn xuống tay thật chứ không đóng thế. Nữ diễn viên cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu muốn cô tham gia cảnh quay này thì bạn diễn phải đánh thật. Đó là cách riêng để Châu Tấn hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc nhất.
Chính nhờ sự yêu nghề và tôn trọng nghề mà Châu Tấn luôn chọn cho mình con đường đi chông gai. Ngoài nét diễn chân thật, đôi mắt hút hồn, "Tam kim ảnh hậu" còn được biết đến như một "tượng đài nhan sắc" không tuổi.