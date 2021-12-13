'Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc' Châu Tấn lấy 'cạn nước mắt' của khán giả vì chuyện ly dị ở tuổi 30

Dù chưa hề học qua một trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào nhưng nữ diễn viên Châu Tấn lại được công chúng và giới chuyên môn đánh giá là "quốc bảo diễn xuất" của Trung Quốc.

Nữ diễn viên Châu Tấn luôn được khán giả Trung Quốc ưu ái đặt cho danh xưng là "thiên tài diễn xuất" với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như "Balzac và Cô bé thợ may Trung Hoa", "Vân Đồ", "Họa bì" 1, 2… Nữ diễn viên chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện trong bất cứ tác phẩm nào. Cô được xem là số ít diễn viên điện ảnh hiếm hoi thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình với nhiều tác phẩm và vai diễn để đời. Mới đây, dù không được quảng cáo rầm rộ, nhưng bộ phim "Gia đình Tiểu Mẫn" do Châu Tấn và Huỳnh Lỗi đóng chính vẫn thu về mức rating khá khẩm. Bộ phim khai thác nội dung hướng về gia đình với nhiều tình tiết gây xúc động.

Dù mới ra mắt, bộ phim 'Gia đình Tiểu Mẫn' đã được hoan nghênh rầm rộ - Ảnh: Internet Châu Tấn đóng vai người phụ nữ trải qua đổ vỡ hôn nhân và hiện đang làm mẹ đơn thân - Ảnh: Internet Trong phim, Châu Tấn đóng vai Lưu Tiểu Mẫn, người phụ nữ trải qua hôn nhân tan vỡ và đang là mẹ của 1 cậu con trai. Dù rất cố gắng để có được hạnh phúc nhưng cuối cùng Tiểu Mẫn phải chịu cảnh ly hôn ở tuổi 30. Sau này, Tiểu Mẫn gặp người đàn ông tên Trần Trác và nảy sinh tình cảm. Trần Trác có con riêng là 1 bé gái. 2 người trung niên với trái tim rạn nứt va vào nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhờ dàn diễn viên nội lực, cách dẫn dắt tình tiết hấp dẫn, khi vừa ra mắt bộ phim này đã được hoan nghênh rầm rộ. Chỉ với 2 tập đầu, bộ phim đã đạt lượng người xem cực tốt, thậm chí bảng thời điểm cao nhất còn lên đến 1,5.

Nhan sắc mặn mà và trẻ trung của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Không chỉ dừng lại ở đó, trong bộ phim, khán giả không ngừng ngợi khen và trầm trồ trước nhan sắc của Châu Tấn mặn mà, đằm thắm ở độ tuổi tứ tuần. Nữ diễn viên sinh năm 1974 còn làm chủ cả cảnh quay và sự xuất thần trong diễn xuất thì không còn gì để bàn cãi. Sau thành công của Hậu cung Như ý truyện, người hâm mộ tiếp tục hy vọng Châu Tấn tiếp tục làm nên chuyện với bộ phim ấm áp, đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình như là Gia đình Tiểu Mẫn.

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