Những sao Hoa ngữ sở hữu tài sản 'bạc tỷ' nhưng vẫn bị dân tình suốt ngày 'khịa' vì ít học

Vì tham gia nghệ thuật từ sớm hoặc kinh tế gia đình quá khó khăn, nhiều sao Hoa ngữ dù đã vô cùng nổi tiếng và quyền lực vẫn bị anti-fan công kích vì chuyện bằng cấp.

Tuy không được bài bản như nhiều diễn viên khác như Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những sao nữ hàng đầu Trung Hoa. Ở tuổi 34, cô có cho mình một bộ sưu tập các giải thưởng vô cùng danh giá gặt hái được từ những bộ phim từ tham gia. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên bị netizen mỉa mai về học vấn khi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 tại Trường Kỹ thuật Thông tin Điện tử Lang Phường.

Do tham gia nghệ thuật từ sớm, Lâm Tâm Như mới tốt nghiệp cao đẳng tại Đài Loan (tương đương cấp 3 tại Việt Nam)

Lâm Tâm Như là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất có xuất thân từ Đài Loan. Cũng vì nổi tiếng sớm và lịch trình dày đặc mà người đẹp phải chuyển từ một trường có tính kỷ luật cao sang một ngôi trường bình thường. Theo đó, cô chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng tại Đài Loan (tương đương cấp 3 tại Việt Nam).

Thư Kỳ

Do hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà Thư Kỳ vẫn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã phải ra ngoài mưu sinh

Thư Kỳ từng đứng thứ 17 trong Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc của Forbes năm 2013, và vẫn tiếp tục đứng trong danh sách này nhiều năm sau đó. Dù nổi tiếng sớm nhưng danh tiếng của cô đi kèm với các hình ảnh phản cảm, không phù hợp với độ tuổi của cô khi đó. Cũng một phần vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà cô vẫn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã phải ra ngoài mưu sinh.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vừa qua mới bị một chương trình loại khỏi vị trí MC vì trình độ học vấn và bằng cấp thấp

Vương Nhất Bác vừa qua mới bị một chương trình loại khỏi vị trí MC vì trình độ học vấn và bằng cấp thấp. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi ra được chuyện nam nghệ sĩ đã sang Hàn Quốc làm TTS khi đang học dở cấp 2 và thậm chí sang Hàn anh cũng không đi học mà chỉ có một lần xuất hiện tại một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng tại Hàn để dự lễ tốt nghiệp của bạn.

Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt chưa tốt nghiệp cấp 2, phải nghỉ học, lao dộng tay chân từ nhỏ do gia đình khó khăn

Dương Siêu Việt bắt đầu nổi tiếng kể từ sau một chương trình tìm kiếm thần tượng. Nhưng nữ thần tượng cũng bị công kích mạnh trên MXH vì cô vẫn chưa tốt nghiệp cấp 2. Cô cho biết, bản thân phải bỏ học sớm vì gia đình làm nông không đủ điều kiện để trang trải học phí, bản thân phải đi làm đủ nghề từ công nhân may, phục vụ quán cà phê,... trước khi nổi tiếng. Ngoài ra, Dương Siêu Việt còn tiết lộ cô tham gia tuyển thực tập sinh vì được bao ăn ở và tiền trợ cấp.

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