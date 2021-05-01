Những sao Hoa ngữ bị ‘đánh thậm tệ’, Trần Hiểu nhận 45 cái tát cũng không là gì so với Dương Mịch

Sao quốc tế 01/05/2021 18:50

Người hâm mộ chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng bề ngoài của người diễn viên, vậy nhưng trên thực tế họ phải chịu đựng những gì phía sau màn ảnh lại ít người biết được.

Sự hào nhoáng, xinh đẹp bề ngoài của các diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Vậy nhưng phía sau thành công ấy, có nhiều sao Hoa ngữ phải chịu khá nhiều thiệt thòi mà ít ai biết được.

Trần Hiểu

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 Trần Hiểu từng bị tát 45 cái khi tham gia một bộ phim truyền hình

Có thể nói Trần Hiểu là một diễn viên theo trường phái thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài việc đóng phim, Trần Hiểu thường khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh không muốn dùng đời tư của mình để thu hút sự chú ý của dư luận. Trần Hiểu luôn dùng diễn xuất của mình để đến gần với người hâm mộ hơn. Theo Sohu, trong một bộ phim hợp tác cùng Tôn Lệ trước đây, có một cảnh quay Trần Hiểu bị tát. Nam diễn viên nổi tiếng tiếng khẳng định mình không cần diễn viên đóng thế hay cắt ghép hình ảnh. Cuối cùng Trần Hiểu nhận 45 cái tát.

Dương Mịch

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 Khi mới vào nghề, Dương Mịch từng bị đánh thậm tệ khi từ chối thực hiện quy tắc ngầm

Mặc dù hiện tại Dương Mịch là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất Cbiz nhưng ít ai biết được rằng khi mới vào nghề, nữ diễn viên họ Dương lại bị đối xử bất công. Khi đó do Dương Mịch không có “chống lưng” và cũng không có mối quan hệ, khi gặp phải những quy tắc ngầm trong giới giải trí Dương Mịch thẳng thừng từ chối tham gia. Chính vì vậy người đẹp họ Dương đã bị đấm đá vô cùng dã man.

Tăng Chí Vỹ

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 Tăng Chí Vỹ đắc tội với đại ca xã hội đen và bị trả thù tàn nhẫn

Tăng Chí Vỹ hoạt động trong giới giải trí đã rất nhiều năm nhưng có một lần, nam diễn viên này đắc tội với một đại ca và đã bị xã hội đen báo thù một cách tàn nhẫn. Khi đó Tăng Chí Vỹ bị đánh rất đau, trên mặt phải khâu vài mũi nhưng không tìm ra hung thủ. Cuối cùng sự việc này cũng dần dần qua đi.

Trần Quán Hy

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 Thời đi học Trần Quán Hy cũng từng bị đánh thâm tím mặt mày

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nhưng Trần Quán Hy lại là người thường xuyên gây rắc rối. Trong thời gian đi du học, Trần Quán Hy đã bị đánh đập, mặt mày bầm dập. Sau bê bối ảnh nóng năm 2008, Trần Quán Hy đã rời xa làng giải trí và tập trung cho việc kinh doanh riêng.

Sau 10 năm ‘cạch mặt’, Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch khiến Cnet sôi sục

Sau 10 năm ‘cạch mặt’, Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch khiến Cnet sôi sục

Từng là ‘hảo tỷ muội’ vậy nhưng nhiều năm qua nữ diễn viên Dương Mịch và bạn thân Lưu Thi Thi luôn được cho là đã cắt đứt quan hệ.

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Từ khóa:   Trần Hiểu Trần Quán Hy sao hoa ngữ Dương Mịch Tăng Chí Vỹ

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