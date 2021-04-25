Sau 10 năm ‘cạch mặt’, Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch khiến Cnet sôi sục

Sao quốc tế 25/04/2021 15:59

Từng là ‘hảo tỷ muội’ vậy nhưng nhiều năm qua nữ diễn viên Dương Mịch và bạn thân Lưu Thi Thi luôn được cho là đã cắt đứt quan hệ.

Theo Sohu, ngày 25/4 một vài hình ảnh Lưu Thi Thi đến phim trường thăm Dương Mịch được đăng tải và ngay lập tức chủ đề này nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Những người chứng kiến cho biết, Lưu Thi Thi đội mũ, đeo khẩu trang, cô không ngừng nhắn tin điện thoại, rất có thể bà xã Ngô Kỳ Long đang liên hệ với Dương Mịch. Không ngờ rằng sau đó hai mỹ nhân Cbiz đã gặp nhau và được truyền thông chụp lại những hình ảnh quý giá đó.

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 Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch

Dương Mịch khoác vai Lưu Thi Thi vô cùng tình cảm, nhìn từ phía sau nếu không biết nhiều người lại tưởng rằng họ là cặp đôi đang yêu đương. Khi đưa Lưu Thi Thi lên xe, Dương Mịch và bạn thân vẫn không hết chuyện để nói. Sự gặp gỡ này của hai người đẹp đình đám Hoa ngữ giúp xóa tan tin đồn “cạch mặt” suốt 10 năm qua.

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 Hai mỹ nhân Cbiz có rất nhiều chuyện để nói với nhau

Trước đây, Dương Mịch và Lưu Thi Thi từng là những người bạn rất tốt của nhau. Đặc biệt khi tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, hai người thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi du lịch cùng nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nhưng sau đó, mối quan hệ giữa Dương Mịch và Thái Nghệ Nông (cấp trên của Lưu Thi Thi) căng thẳng, bà xã Ngô Kỳ Long đứng ra thu xếp nhưng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Thái Nghệ Nông không được cải thiện. Chuyện này ảnh hưởng khá nhiều đến tình cảm của Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Trong đám cưới của Dương Mịch, Lưu Thi Thi không được mời, còn khi Lưu Thi Thi kết hôn cô cũng không mời Dương Mịch.

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 Từng là những người bạn rất thân nhưng vì một vài lý do, 10 năm nay Dương Mịch và Lưu Thi Thi luôn vướng tin đồn bất hòa

Những năm trở lại đây, Dương Mịch và Lưu Thi Thi vài lần “đụng mặt” khi tham gia sự kiện nhưng cặp hảo tỷ muội năm xưa không tương tác gì với nhau. Điều này khiến netizen đồn đoán rằng hai người đẹp vẫn chưa thể hóa giải những ân oán năm xưa. Vậy nhưng sau sự việc lần này, rất có thể mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi dương mịch sao hoa ngữ

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