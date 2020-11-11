Con gái 6 tuổi của Dương Mịch vừa lộ diện đã gây tranh cãi về nhan sắc?

Sao quốc tế 11/11/2020 09:52

Hình ảnh của một bé gái 6 tuổi được cho là con gái Dương Mịch nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, bức ảnh một bé gái 6 tuổi được netizen xứ Trung lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Có thông tin cho rằng đây chính là bé Tiểu Gạo Nếp con gái của Dương MịchLưu Khải Uy. Bé gái sở hữu khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt to có nhiều điểm khá giống nữ diễn viên Dương Mịch lúc còn nhỏ.

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Nhan sắc Dương Mịch khi còn nhỏ
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Hình ảnh cô bé 6 tuổi được cộng đồng mạng cho là con gái của Dương Mịch vì có khá nhiều điểm giống nữ diễn viên họ Dương

Vì sức ảnh hưởng của Dương Mịch và Lưu Khải Uy quá lớn nên ngay từ khi mới sinh ra Tiểu Gạo Nếp đã trở thành mục tiêu săn đón của truyền thông. Mặc dù vậy, do nữ diễn viên họ Dương quyết liệt bảo vệ hình ảnh con gái, giới truyền thông không dám đăng hình cận mặt Tiểu Gạo Nếp. Nếu có đăng, báo chí cũng làm mờ khuôn mặt của ái nữ nhà Dương Mịch.

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Một bức ảnh hiếm hoi cận mặt Tiểu Gạo Nếp
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Trong khi Dương Mịch chú trọng đến việc bảo vệ hình ảnh của con gái thì Lưu Khải Uy lại thường để lộ dung nhan của Tiểu Gạo Nếp

Dù bức ảnh mới này không biết có phải của bé Tiểu Gạo Nếp hay không nhưng vẫn khiến dư luận nổ ra tranh cãi. Nhiều người tin rằng đây chính là con gái của Dương Mịch, tuy nhiên không ít người tỏ ra hoài nghi. Hiện tại những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. 

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, người đẹp họ Dương tập trung cho công việc. Thời gian qua Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân. Trong khi đó sự nghiệp của Lưu Khải Uy khá bình lặng sau khi ly hôn. Dù đôi lần vướng tin đồn có tình mới nhưng đến hiện tại chồng cũ Dương Mịch vẫn còn độc thân.

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