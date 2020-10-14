Ám ảnh hôn nhân, Dương Mịch liên tiếp cự tuyệt kết hôn cùng tình trẻ?

Sao quốc tế 14/10/2020 10:36

Có thể nữ diễn viên Dương Mịch vẫn bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy nên đã nhiều lần từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân.

Sau khi chính thức ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch liên tiếp vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Dù nhiều lần bị phát hiện bí mật hẹn hò nhưng cả hai vẫn chưa một lần công khai thừa nhận với truyền thông.

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Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng trải qua cuộc ly hôn khá ồn ào

Mới đây truyền thông Hong Kong ám chỉ Ngụy Đại Huân đã cầu hôn với Dương Mịch rất nhiều lần nhưng đều bị cự tuyệt. Nữ diễn viên họ Dương chỉ muốn hẹn hò với tình trẻ chứ không muốn tiến xa hơn. Rất có thể những tổn thương từ cuộc hôn nhân trước đây với Lưu Khải Uy là nguyên nhân chính khiến người đẹp họ Dương không muốn đi bước nữa.

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Sau khi ly hôn với chồng cũ, Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân

Bên cạnh đó, có tin đồn cho rằng khi ly hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã có một thỏa thuận bí mật. Theo đó, trước khi con gái đủ 18 tuổi, Dương Mịch hoặc Lưu Khải Uy ai tái hôn trước thì sẽ mất đi quyền nuôi con. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến lâu nay Lưu Khải Uy vẫn một mình một bóng.

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Dù được Ngụy Đại Huân nhiều lần cầu hôn nhưng Dương Mịch vẫn một mực cự tuyệt

Nếu những thông tin này là thật thì khả năng Dương Mịch kết hôn với Ngụy Đại Huân là điều rất khó xảy ra. Một phần vì Dương Mịch sợ những chuyện buồn trong quá khứ lại tiếp tục xảy ra, một phần sợ đánh mất quyền nuôi con. Truyền thông Hong Kong cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch nhiều lần từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân.

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