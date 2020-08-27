Nữ diễn viên Dương Mịch và đàn em Đặng Luân từng khá thân thiết với nhau khi cùng tham gia game show “Trốn Thoát Khỏi Mật Thất”. Thậm chí có thời gian Dương Mịch và Đặng Luân còn vướng nghi án hẹn hò vì những hành động quá ngọt ngào dành cho nhau khi tham gia chương trình này.

Nữ diễn viên Dương Mịch bị fan hâm mộ của Đặng Luân lên án vì có lời lẽ thiếu tôn trọng đàn em

Trong game show “Trốn Thoát Khỏi Mật Thất”, Dương Mịch và Đặng Luân được đánh giá là nhát gan nhất trong dàn khách mời. Một trong những tình huống gây tranh cãi giữa Dương Mịch và Đặng Luân đã xảy ra trong những tập phát sóng gần đây của chương trình này. Theo đó, Dương Mịch và Đặng Luân cùng ở phòng an toàn. Trong khi Đặng Luân không thể khóc thì Dương Mịch chỉ cần 3 giây đã khóc được. Sự việc này khiến Đặng Luân bị chê cười về diễn xuất. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến fan của Dương Mịch và Đặng Luân “xé” nhau.