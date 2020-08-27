Mới đây, một câu nói của nữ diễn viên Dương Mịch nhắm vào Đặng Luân đã khiến fan hâm mộ của anh vô cùng tức giận.
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Nữ diễn viên Dương Mịch và đàn em Đặng Luân từng khá thân thiết với nhau khi cùng tham gia game show “Trốn Thoát Khỏi Mật Thất”. Thậm chí có thời gian Dương Mịch và Đặng Luân còn vướng nghi án hẹn hò vì những hành động quá ngọt ngào dành cho nhau khi tham gia chương trình này.
Trong game show “Trốn Thoát Khỏi Mật Thất”, Dương Mịch và Đặng Luân được đánh giá là nhát gan nhất trong dàn khách mời. Một trong những tình huống gây tranh cãi giữa Dương Mịch và Đặng Luân đã xảy ra trong những tập phát sóng gần đây của chương trình này. Theo đó, Dương Mịch và Đặng Luân cùng ở phòng an toàn. Trong khi Đặng Luân không thể khóc thì Dương Mịch chỉ cần 3 giây đã khóc được. Sự việc này khiến Đặng Luân bị chê cười về diễn xuất. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến fan của Dương Mịch và Đặng Luân “xé” nhau.
Quan trọng là sau đó Dương Mịch cùng mọi người ra ngoài hái hoa nhưng Đặng Luân vẫn chưa xuất hiện. Hồi tưởng lại tình hình khi đó, Dương Mịch đã thẳng thừng "trút giận" lên Đặng Luân và nói rằng không biết Đặng Luân là kiểu đàn ông gì khi được phỏng vấn sau đó. Câu nói thiếu tôn trọng này của Dương Mịch đã khiến tình cảm chị em thân thiết trước đây giữa hai người gặp sóng gió. Fan hâm mộ của cả hai đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Theo Sohu, hiện tại đoạn phỏng vấn này của Dương Mịch đã bị nhà sản xuất cắt bỏ, có lẽ là để giảm bớt những thị phi đang ngày một lớn. Vậy nhưng fan hâm mộ của cả hai vẫn tranh cãi nảy lửa. Nhiều người thông cảm cho rằng có thể Dương Mịch và Đặng Luân quá thân thiết nên cô nói đùa như vậy. Tuy nhiên, nhiều fan của Đặng Luân không chấp nhận được kiểu nói đùa này của nữ diễn viên họ Dương.