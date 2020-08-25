Đặng Luân mất fan vì chỉ dành 48 ngày trong năm để quay phim

Là một diễn viên nhưng Đặng Luân lại mải mê với các chương trình truyền hình hơn đóng phim. Đó là nguyên nhân chính khiến anh mất fan.

Một sự việc nhận được sự chú ý của truyền thông Hoa ngữ ngày hôm nay đó chính là fan của Đặng Luân tuyên bố thoát fan. Lý do được đưa ra là thời gian qua nam diễn viên Đặng Luân tham gia rất nhiều game show, không chuyên tâm cho việc đóng phim khiến nhiều fan hâm mộ bất mãn.

Vừa đẹp trai vừa có tài, Đặng Luân nổi tiếng sau thành công của 'Hương Mật Tựa Khói Sương'

Fan hâm mộ của Đặng Luân liệt kê lịch trình công việc của thần tượng từ năm ngoái đến thời điểm hiện tại và phát hiện ra rằng trong ngần ấy thời gian nam diễn viên nổi tiếng chỉ dành ra 48 ngày để đóng phim. Sau sự việc này, rất nhiều người lên án phòng làm việc của Đặng Luân không biết tính đường phát triển lâu dài cho nam diễn viên họ Đặng.

Vậy nhưng một năm trở lại đây, Đặng Luân tham gia rất nhiều game show

Sau thành công của “Hương Mật Tựa Khói Sương” hợp tác cùng Dương Tử, sự nghiệp của Đặng Luân phát triển thần tốc. Vậy nhưng anh lại chú trọng tham gia các chương trình truyền hình thực tế hơn là lựa chọn kịch bản hay để có những vai diễn để đời. Sự xuất hiện dày đặc trong các game show khiến nhiều fan hâm mộ nhàm chán và muốn thoát fan.

Fan hâm mộ thống kê một năm qua Đặng Luân chỉ dành 48 ngày đóng phim

Nhiều người cho rằng nếu chỉ tham gia các game show thì sự nghiệp của Đặng Luân sẽ bị ảnh hưởng

Đứng trước sự việc này, hiện Đặng Luân chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nhiều chỉ trích đang hướng về phía phòng làm việc của Đặng Luân vì không biết nhìn xa và định hướng tương lai cho một diễn viên đầy triển vọng như Đặng Luân.

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