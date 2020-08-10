Để được hẹn hò và kết hôn với Đặng Luân, một fan hâm mộ mất hơn 11 tỷ

Sao quốc tế 10/08/2020 07:01

Một fan nữ hâm mộ Đặng Luân đã mất hơn 11 tỷ đồng để thực hiện mơ ước được hẹn hò và nên duyên cùng thần tượng.

Nam diễn viên Đặng Luân là một trong những nam thần được ái mộ hàng đầu tại Trung Quốc hiện nay. Sau khi hợp tác cùng Dương Tử trong “Hương Mật Tựa Khói Sương”, Đặng Luân liên tiếp nhận được nhiều lời mời hợp tác trong những dự án lớn. Sự nghiệp của Đặng Luân cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian vừa qua.

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Sự nghiệp của Đặng Luân bước sang một trang mới sau thành công của 'Hương Mật Tựa Khói Sương'

Vậy nhưng mới đây, Sohu đăng tải thông tin nam thần “Húc Phượng” đã vướng phải ồn ào chưa từng xảy ra từ trước đến nay trong Cbiz. Theo đó, một cô gái ở Hàng Châu khoảng 30 tuổi vì muốn được hẹn hò với thần tượng Đặng Luân nên đã bị lừa hơn 3.3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ đồng).

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Đặng Luân là nam thần được nhiều cô gái trẻ ao ước...

Theo đó, cô gái họ Đồng đã được một “cao nhân” họ Lý và cũng là bạn thân của cô mách nước rằng chỉ cần mua một tấm “bùa hộ mệnh” là sẽ hẹn hò thành công với Đặng Luân. Sau khi mua hàng theo hướng dẫn của người bạn, cô Đồng đã kết bạn Wechat với “Đặng Luân”. Sau đó hai người nói chuyện qua mạng và xác nhận mối quan hệ yêu đương nhưng cô Đồng vẫn không được gặp “thần tượng”. Đến lúc này cô Đồng bắt đầu nghi ngờ và đã báo cảnh sát.

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... nhưng anh chẳng thể ngờ được tên tuổi của mình lại bị người khác lợi dụng để đi lừa đảo

Theo điều tra, cô Đồng đã bị trúng "liên hoàn kế". Toàn bộ sự việc này không liên quan gì đến nam diễn viên nổi tiếng Đặng Luân. Hiện tại 4 người trong đường dây lừa đảo tinh vi này đã bị bắt, tổng thiệt hại của cô Đồng lên đến hơn 11 tỷ.

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Từ khóa:   Dương Tử diễn viên Đặng Luân Húc Phượng

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