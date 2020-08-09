Dù mặc đơn giản hay rực rỡ, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khoe trọn nhan sắc đỉnh cao

Mới đây, trong cùng một ngày, mỹ nhân Tân CươngĐịch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện với hai phong cách thời trang hoàn toàn khác nhau. Dù bất kỳ phong cách nào, “nàng Bạch Phượng Cửu” đều khoe trọn nhan sắc đỉnh cao của mình.
Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp được mời vào nhiều dự án phim truyền hình đình đám như: “Trường Ca Hành” hợp tác cùng Ngô Lỗi và “Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh” với Dương Dương. Với những tác phẩm này, chắc chắn thời gian tới mỹ nhân Tân Cương sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.