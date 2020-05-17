Fan hâm mộ thất vọng vì nhan sắc xuống cấp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 17/05/2020 06:17

Vẫn luôn được đánh giá mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz vậy nhưng có vẻ Địch Lệ Nhiệt Ba đã không còn giữ được phong độ.

Một tin vui cho fan hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương đó là bộ phim truyền hình “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp” của Địch Lệ Nhiệt BaHoàng Cảnh Du đã có lịch phát sóng vào ngày 19/5 tới đây. Vậy nhưng trong trailer mới nhất được công bố, nhiều người lại khá thất vọng với nhan sắc xuống cấp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Sự mệt mỏi, xuống sắc thấy rõ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim chuẩn bị phát sóng

Từ trước đến nay fan hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba luôn tự hào với nhan sắc của thần tượng. Trong những ngôi sao 9X hiện nay, cô là diễn viên được đánh giá cao nhất về nhan sắc. Vậy nhưng những hình ảnh mới được công bố trong bộ phim chuẩn bị phát sóng khiến không ít fan hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương phải thất vọng.

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Những hình ảnh này của mỹ nhân Tân Cương khiến không ít fan hâm mộ phải thất vọng

Sau thành công của “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” hồi đầu năm, những người yêu mến Địch Lệ Nhiệt Ba lại tếp tục hy vọng tác phẩm mới của thần tượng sẽ gặt hái được thành công. Đến giữa giữa tháng 5 niềm vui ấy lại được nhân đôi khi bộ phim mới quay năm 2019 của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du - “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp” đã có lịch phát sóng. Nếu như tiếp tục thành công thì năm 2020 là một năm phát triển đầy ngoạn mục của Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Phải chăng tuổi tác đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba đã không giữ được nhan sắc ngày nào? 

Khi còn đang quay bộ phim này, có nhiều tin đồn cho rằng mỹ nhân Tân Cương và bạn diễn Hoàng Cảnh Du “phim giả tình thật”, vậy nhưng cả hai không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Ngay từ đầu, “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp” nhận được sự chú ý của người hâm mộ là vì nhan sắc của hai diễn viên chính. Tuy nhiên, khi nhan sắc của nữ chính lại gây thất vọng, nhiều người tỏ ra hoài nghi khả năng thành công của bộ phim này.

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Mặc dù sở hữu lượng fan khổng lồ và nhan sắc hiếm có nhưng mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ đứng thứ 8 trong danh sách này.

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Từ khóa:   Hoàng Cảnh Du Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

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