Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby ngày một đối lập về nhan sắc

Sao quốc tế 06/08/2020 08:00

Trong khi Huỳnh Hiểu Minh ngày càng xuống sắc thì nhan sắc của Angela Baby lại ngày một thăng hạng.

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby vẫn luôn là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ khi công khai mối quan hệ, chuyện đời tư của họ vẫn luôn là đề tài hấp dẫn cho báo giới. Khi đó nhiều người tin rằng Angela Baby quá may mắn khi lấy được một người chồng như Huỳnh Hiểu Minh.

angela baby 1
Hôn lễ của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được ví như câu chuyện ngôn tình thời hiện đại

Sau khi kết hôn, cặp đôi luôn dành cho nhau những lời lẽ đậm chất ngôn tình đốn tim fan hâm mộ. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ít khi xuất hiện cùng nhau giữa nơi đông người khiến tin đồn cặp đôi “cơm không lành canh không ngọt” lan truyền khắp mạng xã hội. Dù hai nhân vật chính đã lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không thể dẹp yên những tin đồn như thế này.

angela baby 2

angela baby 3
Nhan sắc của Angela Baby ngày càng thăng hạng

Vài năm trở lại đây, trong khi sự nghiệp của Angela Baby có bước thăng tiến vượt bậc thì Huỳnh Hiểu Minh lại gặp khó khăn. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn nhận được những lời mời hấp dẫn trong các dự án phim lớn. Không chỉ vậy, Angela Baby còn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Trong khi bà xã gặt hái được khá nhiều thành công thì sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh lại có phần ảm đạm.

angela baby 4angela baby 5

angela baby 6
Những tấm hình mới nhất của Angela Baby mới được phòng làm việc đăng tải ngay lập tức gây bão mạng xã hội xứ Trung...

Không chỉ trong sự nghiệp, vấn đề nhan sắc của cặp đôi nổi tiếng cũng được netizen mang ra “mổ xẻ”. Vài ngày trước đây hình ảnh mặt mộc của Huỳnh Hiểu Minh khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Từng được đánh giá là một trong những nam diễn viên sở hữu gương mặt đẹp nhất Cbiz nhưng đến nay nhan sắc của Huỳnh Hiểu Minh đã thực sự tuột dốc.

angela baby 7
... trong khi đó Huỳnh Hiểu Minh lại khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc

Trong khi Huỳnh Hiểu Minh xuống sắc thì nhan sắc của Angela Baby lại ngày một thăng hạng. Cho dù tham gia truyền hình thực tế hay đi sự kiện, bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn thể hiện được nhan sắc “vạn người mê” của mình. Về sự nghiệp cũng như nhan sắc, nhiều người nhận xét rằng hiện tại Huỳnh Hiểu Minh không thể so sánh được với Angela Baby.

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi?

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi?

Những ngày gần đây netizen xứ Trung bất ngờ với thông tin Angela Baby chịu giảm 90% thù lao nhưng không đạo diễn nào dám mời.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi?

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi?

Vừa khiến Vu Chính tiếc hùi hụi về tạo hình, Angela Baby lại gây thất vọng về nhan sắc

Vừa khiến Vu Chính tiếc hùi hụi về tạo hình, Angela Baby lại gây thất vọng về nhan sắc

Top 4 ứng viên nữ thần Kim Ưng 2020 lộ diện, Angela Baby và Dương Mịch gây tranh cãi

Top 4 ứng viên nữ thần Kim Ưng 2020 lộ diện, Angela Baby và Dương Mịch gây tranh cãi

Angela Baby lộ ảnh quá khứ từng đi tiếp rượu 10 năm trước

Angela Baby lộ ảnh quá khứ từng đi tiếp rượu 10 năm trước

Netizen lại đổ gục vì tạo hình cổ trang quá đẹp của Angela Baby

Netizen lại đổ gục vì tạo hình cổ trang quá đẹp của Angela Baby

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục