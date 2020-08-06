Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby ngày một đối lập về nhan sắc

Trong khi Huỳnh Hiểu Minh ngày càng xuống sắc thì nhan sắc của Angela Baby lại ngày một thăng hạng.

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby vẫn luôn là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ khi công khai mối quan hệ, chuyện đời tư của họ vẫn luôn là đề tài hấp dẫn cho báo giới. Khi đó nhiều người tin rằng Angela Baby quá may mắn khi lấy được một người chồng như Huỳnh Hiểu Minh. Hôn lễ của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được ví như câu chuyện ngôn tình thời hiện đại Sau khi kết hôn, cặp đôi luôn dành cho nhau những lời lẽ đậm chất ngôn tình đốn tim fan hâm mộ. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ít khi xuất hiện cùng nhau giữa nơi đông người khiến tin đồn cặp đôi “cơm không lành canh không ngọt” lan truyền khắp mạng xã hội. Dù hai nhân vật chính đã lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không thể dẹp yên những tin đồn như thế này.

Nhan sắc của Angela Baby ngày càng thăng hạng Vài năm trở lại đây, trong khi sự nghiệp của Angela Baby có bước thăng tiến vượt bậc thì Huỳnh Hiểu Minh lại gặp khó khăn. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn nhận được những lời mời hấp dẫn trong các dự án phim lớn. Không chỉ vậy, Angela Baby còn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Trong khi bà xã gặt hái được khá nhiều thành công thì sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh lại có phần ảm đạm.

Những tấm hình mới nhất của Angela Baby mới được phòng làm việc đăng tải ngay lập tức gây bão mạng xã hội xứ Trung... Không chỉ trong sự nghiệp, vấn đề nhan sắc của cặp đôi nổi tiếng cũng được netizen mang ra “mổ xẻ”. Vài ngày trước đây hình ảnh mặt mộc của Huỳnh Hiểu Minh khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Từng được đánh giá là một trong những nam diễn viên sở hữu gương mặt đẹp nhất Cbiz nhưng đến nay nhan sắc của Huỳnh Hiểu Minh đã thực sự tuột dốc. ... trong khi đó Huỳnh Hiểu Minh lại khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc Trong khi Huỳnh Hiểu Minh xuống sắc thì nhan sắc của Angela Baby lại ngày một thăng hạng. Cho dù tham gia truyền hình thực tế hay đi sự kiện, bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn thể hiện được nhan sắc “vạn người mê” của mình. Về sự nghiệp cũng như nhan sắc, nhiều người nhận xét rằng hiện tại Huỳnh Hiểu Minh không thể so sánh được với Angela Baby.

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi? Những ngày gần đây netizen xứ Trung bất ngờ với thông tin Angela Baby chịu giảm 90% thù lao nhưng không đạo diễn nào dám mời.

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