Những ngày gần đây netizen xứ Trung bất ngờ với thông tin Angela Baby chịu giảm 90% thù lao nhưng không đạo diễn nào dám mời.

Hiện nay Angela Baby là một trong những mỹ nhân được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt ưu ái. Tuy nhiên, ngoài những mối quan hệ liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby không có gì nổi bật. Trước khi đến với nam tài tử họ Huỳnh, Angela Baby từng làm người mẫu nhưng không mấy nổi tiếng. Nhờ sự nâng đỡ của Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby mới có được vị trí như ngày hôm nay trong giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng thành công lớn nhất của Angela Baby chính là làm vợ Huỳnh Hiểu Minh Bắt đầu từ năm 2018, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby liên tục vướng tin đồn hôn nhân trục trặc. Thậm chí có nguồn tin cho rằng cặp đôi nổi tiếng đã ly hôn. Tuy nhiên, cả Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều lên tiếng phủ nhận.

Nhiều năm qua, Angela Baby luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của chồng. Vậy nhưng nhiều người vẫn nhận xét rằng thành công lớn nhất của cô chính là làm vợ Huỳnh Hiểu Minh. Sở hữu nhan sắc hơn người và có trong tay nhiều mối quan hệ nhưng Angela Baby vẫn chưa có vai diễn để đời nào trong sự nghiệp diễn xuất Dù xinh đẹp và có trong tay rất nhiều kịch bản hay nhưng Angela Baby vẫn luôn khiến khán giả thất vọng vì khả năng diễn xuất của mình. Đến thời điểm hiện tại, bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa có bất kỳ vai diễn nào được đánh giá cao về diễn xuất.

Gần đây, một tài khoản mạng đăng tải thông tin rằng Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao để được đóng phim nhưng không đạo diễn nào dám mời. Nguyên nhân được cho là diễn xuất của Angela Baby trong bộ phim “Thời Đại Lập Nghiệp” quá tệ nên ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp diễn xuất của cô. Nguồn tin này còn cho hay lúc này nếu có đạo diễn lớn nào mời Angela Baby thì dù không có thù lao cô cũng sẽ tham gia. Nếu không rèn giũa khả năng diễn xuất thì một thời gian nữa Angela Baby sẽ không còn chỗ đứng trong showbiz Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì dù sao hiện tại Angela Baby vẫn là một trong những nữ nghệ sĩ được ái mộ hàng đầu Hoa ngữ. Thế nhưng không ít ý kiến cho rằng nếu như khả năng diễn xuất của Angela Baby không có gì đột phá thì sợ rằng trong thời gian sắp tới cô sẽ bị showbiz đào thải.

Vừa khiến Vu Chính tiếc hùi hụi về tạo hình, Angela Baby lại gây thất vọng về nhan sắc Mặc dù mới nhận cơn mưa lời khen về tạo hình nhưng khi những hình ảnh chưa chỉnh sửa được đăng tải, nhan sắc của Angela Baby lại gây nhiều tranh cãi.

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