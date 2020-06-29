Vừa khiến Vu Chính tiếc hùi hụi về tạo hình, Angela Baby lại gây thất vọng về nhan sắc

Sao quốc tế 29/06/2020 19:02

Mặc dù mới nhận cơn mưa lời khen về tạo hình nhưng khi những hình ảnh chưa chỉnh sửa được đăng tải, nhan sắc của Angela Baby lại gây nhiều tranh cãi.

Mới đây, “biên kịch vàng” Vu Chính bày tỏ sự nuối tiếc khi Angela Baby không thể hóa thân vào vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình “Thần Điêu Đại Hiệp” của ông vài năm trước sau khi nhìn thấy tạo hình của cô. Những chia sẻ này của Vu Chính nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận vì trước đây ông từng hết lời ca ngợi Trần Nghiên Hy khi cô hóa thân vào vai Tiểu Long Nữ.

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Với tạo hình Tiểu Long Nữ, Angela Baby đã khiến Vu Chính tiếc hùi hụi vì không thể tham gia dự án 'Thần Điêu Đại Hiệp' vài năm trước

Bên cạnh những ồn ào liên quan đến Vu Chính, nhan sắc của Angela Baby trong tạo hình Tiểu Long Nữ cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Mặc dù sở hữu nhan sắc hiện đại nhưng mỗi lần xuất hiện trong tạo hình cổ trang, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều khiến người xem ngất ngây.

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Dù chỉ là tạo hình trong một chương trình truyền hình nhưng Angela Baby vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Tuy nhiên, mới đây một vài hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Angela Baby trong tạo hình Tiểu Long Nữ được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của dư luận. Mặc dù vẫn khá xinh đẹp nhưng những nếp nhăn trên đuôi mắt và khóe miệng lại khiến nhan sắc của Angela Baby "xuống cấp" khá rõ. Nhiều người còn nhận xét rằng dù cùng hóa thân trong tạo hình Tiểu Long Nữ nhưng nhan sắc của Angela Baby chẳng thể so sánh được với Lưu Diệc Phi.

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Vậy nhưng nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của bà xã Huỳnh Hiểu Minh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng
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Nhiều người nhận xét tạo hình Tiểu Long Nữ của Angela Baby không thể nào so sánh được với Lưu Diệc Phi

Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận một điều, mỗi khi xuất hiện cô đều trở thành trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Điều này chứng tỏ vị trí và tầm ảnh hưởng khá lớn của bà xã Huỳnh Hiểu Minh trong Cbiz.

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Từ khóa:   Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi bà xã Huỳnh Hiểu Minh

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