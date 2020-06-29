Vừa khiến Vu Chính tiếc hùi hụi về tạo hình, Angela Baby lại gây thất vọng về nhan sắc

Mặc dù mới nhận cơn mưa lời khen về tạo hình nhưng khi những hình ảnh chưa chỉnh sửa được đăng tải, nhan sắc của Angela Baby lại gây nhiều tranh cãi.
- Angela Baby lộ ảnh quá khứ từng đi tiếp rượu 10 năm trước
- Netizen lại đổ gục vì tạo hình cổ trang quá đẹp của Angela Baby
Mới đây, “biên kịch vàng” Vu Chính bày tỏ sự nuối tiếc khi Angela Baby không thể hóa thân vào vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình “Thần Điêu Đại Hiệp” của ông vài năm trước sau khi nhìn thấy tạo hình của cô. Những chia sẻ này của Vu Chính nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận vì trước đây ông từng hết lời ca ngợi Trần Nghiên Hy khi cô hóa thân vào vai Tiểu Long Nữ.
Bên cạnh những ồn ào liên quan đến Vu Chính, nhan sắc của Angela Baby trong tạo hình Tiểu Long Nữ cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Mặc dù sở hữu nhan sắc hiện đại nhưng mỗi lần xuất hiện trong tạo hình cổ trang, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều khiến người xem ngất ngây.
Tuy nhiên, mới đây một vài hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Angela Baby trong tạo hình Tiểu Long Nữ được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của dư luận. Mặc dù vẫn khá xinh đẹp nhưng những nếp nhăn trên đuôi mắt và khóe miệng lại khiến nhan sắc của Angela Baby "xuống cấp" khá rõ. Nhiều người còn nhận xét rằng dù cùng hóa thân trong tạo hình Tiểu Long Nữ nhưng nhan sắc của Angela Baby chẳng thể so sánh được với Lưu Diệc Phi.
Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận một điều, mỗi khi xuất hiện cô đều trở thành trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ. Điều này chứng tỏ vị trí và tầm ảnh hưởng khá lớn của bà xã Huỳnh Hiểu Minh trong Cbiz.