Angela Baby lộ thân hình da bọc xương khi không dùng phần mềm chỉnh sửa

Sao quốc tế 08/08/2020 06:40

Khác hẳn những tấm hình do phòng làm việc đăng tải, hình ảnh chưa photoshop đã để lộ thân hình gầy guộc đáng báo động của Angela Baby.

Mới đây, một loạt hình ảnh xinh đẹp như tiên nữ của Angela Baby được phòng làm việc của cô đăng tải và ngay lập tức đã nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Nhìn những hình ảnh này, ai cũng phải trầm trồ trước nhan sắc của bà mẹ một con.

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Nhan sắc ngọt ngào của Angela Baby trong những tấm hình được phòng làm việc đăng tải

Vậy nhưng trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh phòng làm việc đăng tải, ngày hôm nay cộng đồng mạng xứ Trung khá bất ngờ khi phát hiện những tấm hình Angela Baby chưa qua chỉnh sửa. Không còn đầy đặn và sở hữu thân hình nóng bỏng mà thay vào đó là một Angela Baby vô cùng gầy guộc. Khi so sánh những hình ảnh này, ai cũng phải thốt lên rằng nhiếp ảnh gia của Angela Baby đã quá cao tay.

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Vậy nhưng ở những tấm hình chưa qua chỉnh sửa, bà xã Huỳnh Hiểu Minh để lộ thân hình gầy guộc
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Cô không sở hữu thân hình đầy đặn như nhiều người vẫn tưởng 
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Khi so sánh những hình ảnh này, ai cũng phải nhận xét nhiếp ảnh gia của Angela Baby quá tài giỏi

Từ trước đến nay bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn thường gây tranh cãi về nhan sắc. Dù từng đến bệnh viện thẩm định nhan sắc để chứng minh vẻ đẹp mình có được hoàn toàn tự nhiên nhưng cô cũng không thể xóa bỏ tin đồn "dao kéo". Không chỉ gây tranh cãi về nhan sắc, cuộc hôn nhân giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby ngày một đối lập về nhan sắc

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby ngày một đối lập về nhan sắc

Trong khi Huỳnh Hiểu Minh ngày càng xuống sắc thì nhan sắc của Angela Baby lại ngày một thăng hạng.

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