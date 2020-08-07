Điểm danh những nam thần sở hữu khuôn mặt hồ ly nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 07/08/2020 07:18

Đặng Luân được netizen xứ Trung đánh giá là một trong những diễn viên sở hữu khuôn mặt hồ ly.

Mỗi khi nhắc đến khuôn mặt hồ ly, nhiều người thường nghĩ ngay đến dung nhan của các nghệ sĩ nữ. Tuy nhiên, trong giới giải trí Hoa ngữ cũng có nhiều nam thần được các netizen đánh giá là sở hữu nhan sắc hiếm có này.

Đặng Luân

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Không chỉ nổi tiếng, Đặng Luân còn được nhiều người yêu mến vì sở hữu khuôn mặt hồ ly

Nam diễn viên Đặng Luân là người nổi tiếng sở hữu gương mặt hồ ly. Sau khi thành công với bộ phim truyền hình “Hương Mật Tựa Khói Sương”, sự nghiệp của Đặng Luân bước sang một trang mới. Từ cử chỉ, lời nói đến ánh mắt, anh đều thể hiện xuất sắc nhân vật Húc Phượng. Có lẽ nhân vật này quá thành công nên đến thời điểm hiện tại Đặng Luân chưa thể có thêm vai diễn nào vượt qua Húc Phượng.

Trần Hiểu

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Trần Hiểu là một diễn viên đa tài, có thể hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào

Nếu nhìn bề ngoài, nhiều người có chung nhận xét rằng Trần Hiểu có vẻ đào hoa. Theo đánh giá của netizen, anh chính là một trong những nam diễn viên nổi tiếng xứ Trung sở hữu gương mặt hồ ly. Là diễn viên giỏi, anh có thể đóng nhiều vai diễn, chính diện, phản diện đều được. Sau khi kết hôn với Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu tập trung phát triển sự nghiệp. 

Vu Mông Lung

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Vu Mông Lung cũng được nhận xét là một trong những nam diễn viên sở hữu khuôn mặt hồ ly của Cbiz

Những năm gần đây Vu Mông Lung được nhiều người biết đến sau thành công của bộ phim “Thái Tử Phi Thăng Chức Ký” và đặc biệt là vai diễn Bạch Chân trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”. Vu Mông Lung là một trong những nam diễn viên được nhận xét là sở hữu gương mặt hồ ly của Cbiz.

Kiều Chấn Vũ

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Kiều Chấn Vũ sở hữu khuôn mặt hồ ly điển hình 

Kiều Chấn Vũ vẫn luôn được mệnh danh là một trong những nam thần cổ trang của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Không chỉ vậy, theo đánh giá của nhiều fan hâm mộ, nam diễn viên Kiều Chấn Vũ là người sở hữu gương mặt hồ ly tiêu chuẩn nhất Cbiz.

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Từ khóa:   Trần Hiểu Kiều Chấn Vũ Vu Mông Lung

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