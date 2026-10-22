5 loại trái cây nên ăn cả vỏ vì có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết

Chúng ta thường có thói quen gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, với một số loại quả, vỏ lại chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá hơn cả phần ruột bên trong? Dưới đây là 5 loại trái cây "thần kỳ" mà bạn nên tận dụng cả vỏ để hấp thụ tối đa dưỡng chất.

Nho là loại quả mọng nước, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, vỏ nho tím được xem là "thần dược" cho sức khỏe nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi. Vỏ nho tím chứa hàm lượng resveratrol cao, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng chống lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.

Ổi

Theo Đông y, quả ổi có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol, điều trị tiêu chảy và kiết lỵ, hỗ trợ tiêu hóa... Cả vỏ ổi, lá ổi cũng được các nghiên cứu chứng minh là chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là làn da. Vỏ ổi có chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, chống viêm và tannin. Lá ổi tươi là một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn ổi cả vỏ để hấp thụ tối đa dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Cam, quýt chứa nhiều dưỡng chất

Cam, quýt là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, vỏ cam, quýt mới là phần chứa nhiều dưỡng chất "vàng" mà bạn không nên bỏ qua. Vỏ cam, quýt chứa lượng chất xơ gấp 4 lần phần ruột, giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol và hỗ trợ giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ cam, quýt chứa nhiều flavonoid, đặc biệt là tangeretin và nobiletin, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, bảo vệ tế bào gan. D-limonene trong vỏ cam, quýt có khả năng chống tia UV, ngăn ngừa ung thư da và làm đẹp da.

Kiwi

Không chỉ phần thịt mà ngay cả phần vỏ của trái kiwi cũng giàu dinh dưỡng. Vỏ trái kiwi có nhiều chất xơ cùng các dưỡng chất thiết yếu khác như vitamin E, C và chất chống ô xy hóa polyphenol. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn vỏ kiwi có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể và cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Lê

Mặc dù phần thịt quả lê thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng ít ai biết rằng vỏ lê cũng chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá, thậm chí hàm lượng một số chất còn cao hơn cả phần ruột. Vỏ lê chứa nhiều chất xơ hơn phần ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vỏ lê còn giàu các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các chất chống oxy hóa và kali trong vỏ lê giúp điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.