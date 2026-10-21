Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe

Thành phần dinh dưỡng của măng tây khá phong phú với các Vitamin A, C, E, K và B - B1, B2, B3 (niacin), B5 và Vitamin B6, cũng như choline, một chất dinh dưỡng liên quan đến vitamin.

Măng tây được biết đến như một trong số những thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cơ thể. Một trong những lợi ích điển hình của măng tây có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm mức cholesterol và thậm chí giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Nhưng sự thật về dinh dưỡng tuyệt vời của măng tây không chỉ dừng lại ở đó. Măng tây cũng cung cấp flavonoid, chất xơ, protein và axit folic (rất hữu ích trong việc gặt hái những lợi ích của vitamin B12 và trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mới). Và nó chứa rất nhiều khoáng chất - canxi, sắt, kẽm, magiê, đồng, selen, phốt pho và kali.

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng tây không chỉ giàu vitamin C, E và D mà còn là một loại thực phẩm giàu protein và chất xơ. Đây đều là những chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì thế, những người thường xuyên sử dụng măng tây sẽ có khả năng miễn dịch rất tốt và ít mắc phải những bệnh vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mẹ bầu và thai nhi

Thành phần acid folic có trong măng tây rất cần thiết cho sự phát triển các cơ quan và hệ thống thần kinh trong cơ thể của thai nhi. Ngoài ra, các loại vitamin khác nhau trong loại rau này giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ mẹ bầu khỏi chất độc, ô nhiễm. Bên cạnh đó, chất xơ trong măng tây không chỉ giúp thai phụ cải thiện hệ tiêu hóa mà còn ngăn ngừa bệnh ung thư vú.

Bảo vệ thị lực

Vitamin A trong măng tây rất cần thiết giúp cho thị lực khỏe mạnh. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, loại “rau hoàng đế” này còn bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của các gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, măng tây còn chứa acid amin glutathione giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như quáng gà hay đục thủy tinh thể.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali và folate dồi dào trong măng tây giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim khỏe mạnh. Chất xơ có trong măng tây cũng giúp đào thải các chất cholesterol dư thừa trong máu. Ngoài ra do chứa nhiều rutin, nên thực phẩm này còn có tác dụng giúp bảo vệ mao mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn.

Ngăn ngừa ung thư

Ngoài lợi ích bảo vệ da, chất glutathione có trong măng tây còn có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ chữa trị các bệnh ung thư. Saponin được tìm thấy trong chồi măng tây cũng có khả năng gây chết tế bào ung thư, ngăn ngừa khối u phát triển. Nhờ đó, ăn nhiều măng tây sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng măng tây

Măng tây là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng. Tuy nhiên, sau khi ăn, một số người có thể nhận thấy nước tiểu có mùi hoặc màu lạ. Nguyên nhân là do măng tây chứa axit asparagusic, hợp chất có lưu huỳnh, khi được cơ thể phân hủy sẽ tạo ra mùi hăng đặc trưng trong nước tiểu.

Bên cạnh đó, những người đang dùng thuốc warfarin hoặc thuốc chống đông máu nên cẩn trọng khi bổ sung măng tây vào thực đơn. Nguyên nhân do măng tây chứa vitamin K, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc chống đông, làm giảm khả năng kiểm soát đông máu.