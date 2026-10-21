Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 21/10/2026 11:30

Măng tây là loại rau giàu dinh dưỡng, không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn ngon mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Măng tây được biết đến như một trong số những thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cơ thể. Một trong những lợi ích điển hình của măng tây có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm mức cholesterol và thậm chí giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của măng tây khá phong phú với các Vitamin A, C, E, K và B - B1, B2, B3 (niacin), B5 và Vitamin B6, cũng như choline, một chất dinh dưỡng liên quan đến vitamin.

Nhưng sự thật về dinh dưỡng tuyệt vời của măng tây không chỉ dừng lại ở đó. Măng tây cũng cung cấp flavonoid, chất xơ, protein và axit folic (rất hữu ích trong việc gặt hái những lợi ích của vitamin B12 và trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mới). Và nó chứa rất nhiều khoáng chất - canxi, sắt, kẽm, magiê, đồng, selen, phốt pho và kali.

Công dụng của măng tây 

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng tây không chỉ giàu vitamin C, E và D mà còn là một loại thực phẩm giàu protein và chất xơ. Đây đều là những chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì thế, những người thường xuyên sử dụng măng tây sẽ có khả năng miễn dịch rất tốt và ít mắc phải những bệnh vặt.

Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mẹ bầu và thai nhi

Thành phần acid folic có trong măng tây rất cần thiết cho sự phát triển các cơ quan và hệ thống thần kinh trong cơ thể của thai nhi. Ngoài ra, các loại vitamin khác nhau trong loại rau này giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ mẹ bầu khỏi chất độc, ô nhiễm. Bên cạnh đó, chất xơ trong măng tây không chỉ giúp thai phụ cải thiện hệ tiêu hóa mà còn ngăn ngừa bệnh ung thư vú.

Bảo vệ thị lực

Vitamin A trong măng tây rất cần thiết giúp cho thị lực khỏe mạnh. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, loại “rau hoàng đế” này còn bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của các gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, măng tây còn chứa acid amin glutathione giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như quáng gà hay đục thủy tinh thể.

Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali và folate dồi dào trong măng tây giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim khỏe mạnh. Chất xơ có trong măng tây cũng giúp đào thải các chất cholesterol dư thừa trong máu. Ngoài ra do chứa nhiều rutin, nên thực phẩm này còn có tác dụng giúp bảo vệ mao mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn.

Ngăn ngừa ung thư

Ngoài lợi ích bảo vệ da, chất glutathione có trong măng tây còn có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ chữa trị các bệnh ung thư. Saponin được tìm thấy trong chồi măng tây cũng có khả năng gây chết tế bào ung thư, ngăn ngừa khối u phát triển. Nhờ đó, ăn nhiều măng tây sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan.

Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng măng tây

Măng tây là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng. Tuy nhiên, sau khi ăn, một số người có thể nhận thấy nước tiểu có mùi hoặc màu lạ. Nguyên nhân là do măng tây chứa axit asparagusic, hợp chất có lưu huỳnh, khi được cơ thể phân hủy sẽ tạo ra mùi hăng đặc trưng trong nước tiểu.

Bên cạnh đó, những người đang dùng thuốc warfarin hoặc thuốc chống đông máu nên cẩn trọng khi bổ sung măng tây vào thực đơn. Nguyên nhân do măng tây chứa vitamin K, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc chống đông, làm giảm khả năng kiểm soát đông máu.

5 công dụng của loại đậu quen thuộc đối với sức khoẻ, điều số 3 khiến chị em thích thú

5 công dụng của loại đậu quen thuộc đối với sức khoẻ, điều số 3 khiến chị em thích thú

Đậu đen được đánh giá cao vì hàm lượng protein và chất xơ cao. Đậu đen còn chứa một số vitamin và khoáng chất quan trọng khác được biết là có lợi cho sức khỏe con người.

Xem thêm
Từ khóa:   măng tây lợi ích của măng tây lưu ý khi ăn măng tây

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Sau cái ôm của chồng người vợ lập tức cảm thấy đau đớn vì bị gãy 5 xương sườn

Sau cái ôm của chồng người vợ lập tức cảm thấy đau đớn vì bị gãy 5 xương sườn

Video 11 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ mang định kiến "sát chồng" và biến cố đột ngột của người bạn đời

Nỗi lòng người phụ nữ mang định kiến "sát chồng" và biến cố đột ngột của người bạn đời

Tâm sự 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, thuận nước xuôi dòng, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, thuận nước xuôi dòng, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Trượt chân, cô gái rơi từ đỉnh thác nước xuống vực sâu trước sự chứng kiến của những người bạn

Trượt chân, cô gái rơi từ đỉnh thác nước xuống vực sâu trước sự chứng kiến của những người bạn

Video 1 giờ 11 phút trước
Phản ứng của hai bên gia đình trước câu chuyện dâu mới bị đuổi về ngoại vì thói quen ngủ nướng

Phản ứng của hai bên gia đình trước câu chuyện dâu mới bị đuổi về ngoại vì thói quen ngủ nướng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Hành trình đổi đời của chàng trai từng bị coi khinh và cuộc gặp lại bất ngờ với gia đình bạn gái cũ

Hành trình đổi đời của chàng trai từng bị coi khinh và cuộc gặp lại bất ngờ với gia đình bạn gái cũ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Nhiếp ảnh gia ghi lại được cảnh tượng trăn dài 4 mét nuốt chửng cả một con thằn lằn khổng lồ

Nhiếp ảnh gia ghi lại được cảnh tượng trăn dài 4 mét nuốt chửng cả một con thằn lằn khổng lồ

Video 2 giờ 33 phút trước
Thấy bạn trai của chị có vấn đề nên khuyên chia tay, cô em ngã ngửa trước thái độ của chị gái

Thấy bạn trai của chị có vấn đề nên khuyên chia tay, cô em ngã ngửa trước thái độ của chị gái

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/10/2026, 3 con giáp Tam Hội giúp sức, Thần Tài trợ mệnh, đón tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/10/2026, 3 con giáp Tam Hội giúp sức, Thần Tài trợ mệnh, đón tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống Phú Quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

Qua đêm nay, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp khởi sắc, tiền của ngập lối, giàu có khó ai sánh bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp khởi sắc, tiền của ngập lối, giàu có khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 công dụng của loại đậu quen thuộc đối với sức khoẻ, điều số 3 khiến chị em thích thú

5 công dụng của loại đậu quen thuộc đối với sức khoẻ, điều số 3 khiến chị em thích thú

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa leo thường xuyên?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa leo thường xuyên?

Giá trị dinh dưỡng khi ăn sống và nấu chín loại củ màu đỏ thẫm

Giá trị dinh dưỡng khi ăn sống và nấu chín loại củ màu đỏ thẫm

Lợi ích sức khỏe từ loại nấm bình dân quen thuộc

Lợi ích sức khỏe từ loại nấm bình dân quen thuộc

Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân

Khám phá nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại quả họ bí bình dân

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam