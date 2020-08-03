Hé lộ dung nhan người vợ giấu kín 16 năm của Tô Hữu Bằng?

Chẳng ai có thể tin được rằng nam thần một thời Tô Hữu Bằng đã kết hôn được 16 năm với một cô gái xinh đẹp.

Mới đây trang Sohu có một bài viết nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung về người vợ bí mật 16 năm của nam diễn viên nổi tiếng Tô Hữu Bằng. Tô Hữu Bằng chắc hẳn không còn xa lạ gì với nhiều người. Anh từng nổi tiếng với vai diễn Ngũ A Ca trong bộ phim truyền hình đình đám của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ “Hoàn Châu Cách Cách”. Sau thành công này, sự nghiệp của Tô Hữu Bằng lên như diều gặp gió. Anh trở thành nam thần trong lòng của rất nhiều cô gái trẻ lúc bấy giờ.

Khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên có thông tin cho rằng Tô Hữu Bằng có vấn đề giới tính Là một ngôi sao nổi tiếng nên đời tư và chuyện tình cảm của Tô Hữu Bằng nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông cũng như fan hâm mộ. Khác với những ồn ào từ giới showbiz, Tô Hữu Bằng luôn kín tiếng trong chuyện đời tư. Chính vì vậy anh thường vướng tin đồn có vấn đề về giới tính. Không chỉ vậy, để che giấu chuyện tình cảm, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như từng có lời hứa với nhau rằng nếu như năm 40 tuổi cả hai chưa kết hôn thì sẽ về chung một nhà. Anh luôn giữ mối quan hệ khá tốt với Lâm Tâm Như và Triệu Vy Sự nghiệp thành công nhưng chưa từng công khai bạn gái khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng thay cho Tô Hữu Bằng. Vậy nhưng theo Sohu, nam tài tử nổi tiếng đã kết hôn từ 16 năm trước. Gần 20 năm nay Tô Hữu Bằng chưa từng công khai một tấm hình nào của vợ. Đây là cách mà “chàng Ngũ A Ca” bảo vệ vợ vì vợ anh không hoạt động showbiz. Cũng chính vì vậy 16 năm nay chỉ những người trong gia đình và bạn bè thân thiết mới biết Tô Hữu Bằng đã kết hôn.

Vậy nhưng gần đây có thông tin Tô Hữu Bằng đã từng kết hôn với người quản lý từ 16 năm trước và sắp công khai Cũng theo nguồn tin này, bà xã của Tô Hữu Bằng chính là người quản lý của anh. Nam diễn viên nổi tiếng cũng có kế hoạch công khai người phụ nữ mà anh giấu kín suốt 16 năm. Cộng đồng mạng vô cũng bất ngờ trước thông tin này vì người phụ nữ bí mật của Tô Hữu Bằng không phải người xa lạ. Cô rất xinh đẹp và hết lòng quan tâm, chăm sóc cho “Ngũ A Ca”. Bài viết này nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung nhưng đến hiện tại phía Tô Hữu Bằng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá Nữ diễn viên Lâm Tâm Như vốn nổi tiếng là người thích sưu tầm trang sức. Mới đây cô đã khiến fan có cơ hội được ‘rửa mắt’ khi khoe chiếc nhẫn gần 100 tỷ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-dung-nhan-nguoi-vo-giau-kin-16-nam-cua-to-huu-bang-374126.html