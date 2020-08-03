Hé lộ dung nhan người vợ giấu kín 16 năm của Tô Hữu Bằng?

Sao quốc tế 03/08/2020 07:42

Chẳng ai có thể tin được rằng nam thần một thời Tô Hữu Bằng đã kết hôn được 16 năm với một cô gái xinh đẹp.

Mới đây trang Sohu có một bài viết nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung về người vợ bí mật 16 năm của nam diễn viên nổi tiếng Tô Hữu Bằng.

Tô Hữu Bằng chắc hẳn không còn xa lạ gì với nhiều người. Anh từng nổi tiếng với vai diễn Ngũ A Ca trong bộ phim truyền hình đình đám của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ “Hoàn Châu Cách Cách”. Sau thành công này, sự nghiệp của Tô Hữu Bằng lên như diều gặp gió. Anh trở thành nam thần trong lòng của rất nhiều cô gái trẻ lúc bấy giờ.

to huu bang 1
Khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên có thông tin cho rằng Tô Hữu Bằng có vấn đề giới tính

Là một ngôi sao nổi tiếng nên đời tư và chuyện tình cảm của Tô Hữu Bằng nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông cũng như fan hâm mộ. Khác với những ồn ào từ giới showbiz, Tô Hữu Bằng luôn kín tiếng trong chuyện đời tư. Chính vì vậy anh thường vướng tin đồn có vấn đề về giới tính. Không chỉ vậy, để che giấu chuyện tình cảm, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như từng có lời hứa với nhau rằng nếu như năm 40 tuổi cả hai chưa kết hôn thì sẽ về chung một nhà.

to huu bang 2
Anh luôn giữ mối quan hệ khá tốt với Lâm Tâm Như và Triệu Vy

Sự nghiệp thành công nhưng chưa từng công khai bạn gái khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng thay cho Tô Hữu Bằng. Vậy nhưng theo Sohu, nam tài tử nổi tiếng đã kết hôn từ 16 năm trước. Gần 20 năm nay Tô Hữu Bằng chưa từng công khai một tấm hình nào của vợ. Đây là cách mà “chàng Ngũ A Ca” bảo vệ vợ vì vợ anh không hoạt động showbiz. Cũng chính vì vậy 16 năm nay chỉ những người trong gia đình và bạn bè thân thiết mới biết Tô Hữu Bằng đã kết hôn.

to huu bang 3

to huu bang 4
Vậy nhưng gần đây có thông tin Tô Hữu Bằng đã từng kết hôn với người quản lý từ 16 năm trước và sắp công khai

Cũng theo nguồn tin này, bà xã của Tô Hữu Bằng chính là người quản lý của anh. Nam diễn viên nổi tiếng cũng có kế hoạch công khai người phụ nữ mà anh giấu kín suốt 16 năm. Cộng đồng mạng vô cũng bất ngờ trước thông tin này vì người phụ nữ bí mật của Tô Hữu Bằng không phải người xa lạ. Cô rất xinh đẹp và hết lòng quan tâm, chăm sóc cho “Ngũ A Ca”.

Bài viết này nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung nhưng đến hiện tại phía Tô Hữu Bằng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như vốn nổi tiếng là người thích sưu tầm trang sức. Mới đây cô đã khiến fan có cơ hội được ‘rửa mắt’ khi khoe chiếc nhẫn gần 100 tỷ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàn Châu Cách Cách Lâm Tâm Như Ngũ A Ca

TIN LIÊN QUAN

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Triệu Vy quyết định ly hôn giữa lúc Huỳnh Hữu Long nợ nần chồng chất?

Triệu Vy quyết định ly hôn giữa lúc Huỳnh Hữu Long nợ nần chồng chất?

Một quyết định của Triệu Vy khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng, Vương Diễm thay đổi

Một quyết định của Triệu Vy khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng, Vương Diễm thay đổi

Chia tay Lý Thần hơn 1 năm, Phạm Băng Băng lần đầu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm

Chia tay Lý Thần hơn 1 năm, Phạm Băng Băng lần đầu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm

Vừa bị chê già nua, Phạm Băng Băng đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc 'vạn người mê'

Vừa bị chê già nua, Phạm Băng Băng đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc 'vạn người mê'

Được ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ chủ động dạy hát, thái độ cự tuyệt của em trai Phạm Băng Băng gây bất ngờ

Được ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ chủ động dạy hát, thái độ cự tuyệt của em trai Phạm Băng Băng gây bất ngờ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục